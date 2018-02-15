Сообщение на языке телугу может вывести iPhone из строя
В новой iOS версии 11.2.5 обнаружили баг, связанный с приложением для сообщений. Как утверждает The Verge, если отправить определенное сообщение на языке телугу, распространенном в Индии, можно вывести из строя iPhone.
Получив «нехорошее» сообщение на свой iPhone, пользователь открывает приложение, а интерфейс аппарата автоматически перезагружается. После перезагрузки приложение «Сообщения» уже не открывается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.