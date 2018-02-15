Сообщение на языке телугу может вывести iPhone из строя

В новой iOS версии 11.2.5 обнаружили баг, связанный с приложением для сообщений. Как утверждает The Verge, если отправить определенное сообщение на языке телугу, распространенном в Индии, можно вывести из строя iPhone.

iOS 11 автокореция

Получив «нехорошее» сообщение на свой iPhone, пользователь открывает приложение, а интерфейс аппарата автоматически перезагружается. После перезагрузки приложение «Сообщения» уже не открывается.

Another iOS bug is crashing iPhones and disabling access to iMessage https://t.co/9do0xyz7k4 pic.twitter.com/15Ripq7PP8

&mdash; Tom Warren (@tomwarren) 15 февраля 2018 г.

Чтобы исправить возникшую проблему можно отправить на iPhone любое другое сообщение. Или же обновить смартфон до iOS 11.3, где такой ошибки нет.


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