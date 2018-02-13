lifecell закрывает тариф «3G+ Свобода». Абонентов переводят на более дорогой
Телеком-оператор lifecell с 15 фервраля
Абоненты «3G+ Свобода S», в распоряжении которых ранее были 2 Гб интернета и 750 минут на разговоры по всем направлениям за 60 грн, отныне будут платить 85 грн — в новом пакете услуг «Абсолютная Свобода S» они дополнительно получат 5 Гб видеотрафика.
Пользователей «3G+ Свобода M» переведут на обновленные тарифные условия, при которых они станут платить 125 грн вместо 100 грн за прежний пул услуг (10 Гб интернета и 750 мин на все номера).
Абоненты «3G+ Свобода L», ранее платившие 175 грн за 10 Гб интернета и 750 мин на все номера, за увеличение абонплаты на 25 грн получат 10 Гб видеотрафика.
Напомним, что именно lifecell на февральском тендере за 4G-частоты в диапазоне 2600 МГц заплатил наибольшую цену. Оператор отдал за непрерывную полосу спектра (20 Мгц + 10 Мгц) более 900 млн грн.
Ранее на AIN.UA выходил материал о том, будет ли на вашем смартфоне поддерживаться 4G и от чего это зависит.
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