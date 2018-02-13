lifecell закрывает тариф «3G+ Свобода». Абонентов переводят на более дорогой

Телеком-оператор lifecell с 15 фервраля прекратит поддержку тарифного плана «3G+ Свобода» со всеми пакетами услуг — S, M, L. Вместо этого абонентов переведут на новые условия обслуживания — они получат увеличенное количество минут на межсеть и 3G-интернета, но станут платить на 25 грн больше, пишут AIN.UA.

Абоненты «3G+ Свобода S», в распоряжении которых ранее были 2 Гб интернета и 750 минут на разговоры по всем направлениям за 60 грн, отныне будут платить 85 грн — в новом пакете услуг «Абсолютная Свобода S» они дополнительно получат 5 Гб видеотрафика.

Пользователей «3G+ Свобода M» переведут на обновленные тарифные условия, при которых они станут платить 125 грн вместо 100 грн за прежний пул услуг (10 Гб интернета и 750 мин на все номера).

Абоненты «3G+ Свобода L», ранее платившие 175 грн за 10 Гб интернета и 750 мин на все номера, за увеличение абонплаты на 25 грн получат 10 Гб видеотрафика.

Напомним, что именно lifecell на февральском тендере за 4G-частоты в диапазоне 2600 МГц заплатил наибольшую цену. Оператор отдал за непрерывную полосу спектра (20 Мгц + 10 Мгц) более 900 млн грн.

Ранее на AIN.UA выходил материал о том, будет ли на вашем смартфоне поддерживаться 4G и от чего это зависит.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и ценаNokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и цена
Смартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone XСмартфон Huawei P20 Lite может получить дизайн от iPhone X
На Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XLНа Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XL
Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце мартаФлагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта
Archos анонсировала три смартфона серии CoreArchos анонсировала три смартфона серии Core
Блок рекламы


Похожие новости
lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильногоlifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного
Sharp Pi – недорогой смартфон с двойной камеройSharp Pi – недорогой смартфон с двойной камерой
В недорогой смартфон Infinix Hot S3 встроили камеру на 20 МпВ недорогой смартфон Infinix Hot S3 встроили камеру на 20 Мп
Google удалил более 700 тысяч приложений из Google Play в 2017 годуGoogle удалил более 700 тысяч приложений из Google Play в 2017 году
Связь нового поколения 4G: какие изменения ожидают абонентовСвязь нового поколения 4G: какие изменения ожидают абонентов
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получили лицензии на 4G в диапазоне 2600 МГц«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получили лицензии на 4G в диапазоне 2600 МГц
lifecell, "Киевстар" и Vodafone купили частоты под 4G за 2,46 млрд гривенlifecell, "Киевстар" и Vodafone купили частоты под 4G за 2,46 млрд гривен
Vodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГцVodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГц
Тариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛОТариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛО
Apple получает более $150 прибыли с каждого проданного iPhoneApple получает более $150 прибыли с каждого проданного iPhone
Последние новости
Подгружаем последние новости