iPhone 2018 получит уменьшенный «козырек» и сканер отпечатков в экране

Согласно слухам, в нынешнем году Apple выпустит три новых iPhone. Две модели с OLED-дисплеями будут нацелены на премиальный рынок, а третья модель, с дисплеем TFT-LCD, будет предназначена для среднего сегмента.

iPhone X

Новая информация, представленная южнокорейскими источниками, свидетельствует, что LG Innotek займется выпуском камер TrueDepth для предстоящих iPhone. Также утверждается, что дизайн нового смартфона будет идентичен дизайну iPhone X. За счет использования более компактного модуля камер так называемая «челка» уменьшится.

iPhone X 2018

Кроме того, исследовательская компания Atherton Research утверждает, что в iPhone 2018 года купертиновцы вернут сканер отпечатков пальцев, так как пользователи неоднозначно восприняли систему Face ID и ее особенности. Дактилоскопический сканер будет интегрирован в дисплей смартфона.

Ест вероятность, что из-за слабых продаж iPhone X, в нынешнем году Apple выпустит два iPhone с LCD-экраном и только один iPhone с OLED-экраном. При этом iPhone и iPad этого года получат камеру TrueDepth и систему распознавания лиц Face ID.


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