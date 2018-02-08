Xiaomi Mi Mix 2S будет гораздо мощнее iPhone X

В сети были обнаружены результаты тестирования неизвестного мобильного устройства под кодовым наименованием Polaris в популярном бенчмарке AnTuTu.

Xiaomi Mi Mix 2s

Исходя из слухов, устройство получит название Xiaomi Mi Mix 2S и будет презентовано в конце февраля на выставке MWC 2018. Новинка будет более чем в 2 раза производительнее Mi Mix 2 и значительно мощнее последних iPhone.

Xiaomi Mi Mix 2S будет построен на базе новейшего топового чипсета Snapdragon 845, который получил в AnTuTu рекордные 270 461 баллов. В то время как смартфоны на Snapdragon 835 набирают на уровне 170-180 тысяч баллов.

На сегодня самыми производительными устройствами являются iPhone 8, 8 Plus и iPhone X с шестиядерным чипсетом Apple A11 Bionic, обеспечивающим в AnTuTu 220-230 тысяч баллов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018
Боевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТБоевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТ
Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer напечатает живые фотографииXiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer напечатает живые фотографии
Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связиВладельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи
Где и когда в Украине запустят 4G-связьГде и когда в Украине запустят 4G-связь
Блок рекламы


Похожие новости
iPhone 2018 получит уменьшенный «козырек» и сканер отпечатков в экранеiPhone 2018 получит уменьшенный «козырек» и сканер отпечатков в экране
Второго смартфона OnePlus X все же не будетВторого смартфона OnePlus X все же не будет
Как будет выглядеть смартфон Asus Zenfone 5 X00PD?Как будет выглядеть смартфон Asus Zenfone 5 X00PD?
HTC выпустит смартфон с процессором от Xiaomi Redmi Note 4HTC выпустит смартфон с процессором от Xiaomi Redmi Note 4
Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связиВладельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи
Китайский фальшивомонетчик признает себя виновным в продаже поддельных iPhone и iPad в СШАКитайский фальшивомонетчик признает себя виновным в продаже поддельных iPhone и iPad в США
Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?
Apple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 PlusApple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer напечатает живые фотографииXiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer напечатает живые фотографии
Смартфон Xiaomi Mi 7 могут не показать на MWC 2018Смартфон Xiaomi Mi 7 могут не показать на MWC 2018
Последние новости
Подгружаем последние новости