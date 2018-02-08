Xiaomi Mi Mix 2S будет гораздо мощнее iPhone X

В сети были обнаружены результаты тестирования неизвестного мобильного устройства под кодовым наименованием Polaris в популярном бенчмарке AnTuTu.

Исходя из слухов, устройство получит название Xiaomi Mi Mix 2S и будет презентовано в конце февраля на выставке MWC 2018. Новинка будет более чем в 2 раза производительнее Mi Mix 2 и значительно мощнее последних iPhone.

Xiaomi Mi Mix 2S будет построен на базе новейшего топового чипсета Snapdragon 845, который получил в AnTuTu рекордные 270 461 баллов. В то время как смартфоны на Snapdragon 835 набирают на уровне 170-180 тысяч баллов.