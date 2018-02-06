Apple может предложить скидки покупателям, которые заплатили полную цену за батареи
Отвечая на вопросы представителей Сената, фирма Apple заявила сегодня в своем письме, что, наверное, сможет предлагать скидки клиентам, заплатившим полную стоимость за замену батареи. Об єтом сообщают зарубежные СМИ.
В декабре выяснилось, что компания использовала обновления программного обеспечения, чтобы замедлить работу некоторых телефонов.
Apple, пытаясь решить проблему, сократила на $50 цену на замену батареи. Это означает, что клиенты могут приобрести ее только за $29.
В Сенате подняли вопрос, предоставит ли компания частичную скидку клиентам, которые заплатили за замену батареи еще до того, как была предложена скидка.
Apple ответила, что «изучает это и обновит информацию».
Компания ранее подвергалась критике за то, что она не проявляла прозрачность при отправке обновлений программного обеспечения. И она уже признала свою вину.
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06.02.2018 21:13