Apple может предложить скидки покупателям, которые заплатили полную цену за батареи

Apple может предложить скидки покупателям, которые заплатили полную цену за батареи

Отвечая на вопросы представителей Сената, фирма Apple заявила сегодня в своем письме, что, наверное, сможет предлагать скидки клиентам, заплатившим полную стоимость за замену батареи. Об єтом сообщают зарубежные СМИ.

В декабре выяснилось, что компания использовала обновления программного обеспечения, чтобы замедлить работу некоторых телефонов.

Apple, пытаясь решить проблему, сократила на $50 цену на замену батареи. Это означает, что клиенты могут приобрести ее только за $29.

В Сенате подняли вопрос, предоставит ли компания частичную скидку клиентам, которые заплатили за замену батареи еще до того, как была предложена скидка.

Apple ответила, что «изучает это и обновит информацию».

Компания ранее подвергалась критике за то, что она не проявляла прозрачность при отправке обновлений программного обеспечения. И она уже признала свою вину.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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