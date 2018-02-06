Новый смартфон от Vivo останется без фронтальной камеры

Компания Vivo, недавно представившая миру уникальный смартфон со сканером отпечатков пальцев в экране, готова к еще одному эксперименту. Она работает над смартфоном, всю лицевую панель которого займет экран – не будет ни разговорного динамика, ни даже фронтальной камеры.



По предварительным данным, экран займет 95% лицевой панели и получит соотношение сторон 18:9, а оставшиеся 5% - это рамки минимальной толщины для исключения случайных касаний. Фронтальной камеры у аппарата, название которому еще не было дано, точно не будет – ее нет на рендере. Это, конечно, странно, ведь все остальные производители в последнее время стали улучшать селфи-камеры в своих гаджетах. Единственный вариант сделать автопортрет на такой смартфон – повернуть его тыльной панелью к себе – на ней, вполне возможно, расположится второй дисплей или хотя бы зеркальце.



Или же Vivo готовит вертикальный слайдер, у которого передняя камера скрыта на внутренней выдвижной панели. В настоящее время информации о смартфоне недостаточно для получения полного его описания, но анонсируют его уже в этом году, так что ждать осталось сравнительно недолго. В любом случае, мобильник с одним лишь экраном на передней панели смотрится весьма интересно и футуристично – намного красивее, нежели текущий флагман от Apple с монобровью.