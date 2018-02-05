Представлен смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition

Игровой смартфон Razer Phone, вышедший осенью прошлого года, сегодня показался в новой модификации под названием 2018 Gold Edition. Аппарат сохранил все аппаратные спецификации, но получил определенные визуальные отличия.



Новый Razer Phone 2018 Gold Edition стоит ровно 700 долларов США , ровно столько же, сколько и оригинальная его версия, но здесь в комплект поставки входит стильная красная коробка, внутри которой есть куча макулатуры с благодарностями от разработчиков и, самое главное, фирменные наклейки на ноутбук (холодильник, смартфон, лоб и т.д.). Каких-либо дополнительных полезностей в коробке не найдется, только стандартные аксессуары.



Смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition располагает экраном Quad HD+ с диагональю 5,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, квартетом динамиков и сразу 8 Гб оперативной памяти. У него есть процессор Qualcomm 835, ускоренная зарядка аккумулятора, брутальный дизайн корпуса и модуль LTE для доступа к соответствующим сотовым сетям. Кроме того, осенью текущего года для него выпустят специальную док-станцию Project Linda, которая превратит его в полноценный игровой ноутбук на базе Android. К слову, осенью же выйдет и второе поколение смартфона - Razer Phone 2.