Представлен смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition

Игровой смартфон Razer Phone, вышедший осенью прошлого года, сегодня показался в новой модификации под названием 2018 Gold Edition. Аппарат сохранил все аппаратные спецификации, но получил определенные визуальные отличия.

Razer Phone 2018 Gold Edition

Новый Razer Phone 2018 Gold Edition стоит ровно 700 долларов США, ровно столько же, сколько и оригинальная его версия, но здесь в комплект поставки входит стильная красная коробка, внутри которой есть куча макулатуры с благодарностями от разработчиков и, самое главное, фирменные наклейки на ноутбук (холодильник, смартфон, лоб и т.д.). Каких-либо дополнительных полезностей в коробке не найдется, только стандартные аксессуары.

Смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition располагает экраном Quad HD+ с диагональю 5,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц, квартетом динамиков и сразу 8 Гб оперативной памяти. У него есть процессор Qualcomm 835, ускоренная зарядка аккумулятора, брутальный дизайн корпуса и модуль LTE для доступа к соответствующим сотовым сетям. Кроме того, осенью текущего года для него выпустят специальную док-станцию Project Linda, которая превратит его в полноценный игровой ноутбук на базе Android. К слову, осенью же выйдет и второе поколение смартфона - Razer Phone 2.

Максим Мишенев, MobileDevice


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