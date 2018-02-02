Apple продала больше всех смартфонов за праздники, но Samsung все равно впереди

Компания Apple сообщила свои результаты продаж за последние три месяца 2017 года. В отчет за предыдущий квартал Apple включила стартовые продажи iPhone 8, а новые результаты включают стартовые продажи iPhone X, который вышел на рынок в начале ноября.

Samsung Galaxy Note8 и iPhone X

Доход Apple составил $88,3 млрд, а прибыль достигла $20,1 млрд. Купертинский производитель продал 77,3 млн штук iPhone, 13,2 млн iPad и компьютеров Mac в количестве 5,1 млн единиц. За аналогичный квартал 2016 года доход корпорации составил $78,4 млрд, а прибыль – 17,89 млрд. При этом продажи достигли 78,3 млн iPhone, 13 млн iPad и 5,3 млн компьютеров Mac.

В январе нынешнего года Apple поставила на рынок 1,3 млрд своих устройств. В Купертино прогнозируют, что доход компании за второй квартал 2018 года составит $60 млрд до $62 млрд.

Согласно данным аналитических агенств IDC и Strategy Analytics, Apple впервые обогнала Samsung и заняла первое место по продажам во время праздников. Однако, южнокорейская компания по-прежнему остается ведущим производителем смартфонов в целом за 2017 год. Samsung за 2017 год продала 317,3 млн смартфонов, тогда как Apple продала 215,8 млн iPhone и заняла второе место. Huawei с 153,1 млн проданных устройств расположилась на третьем месте. За ней следует Oppo (111,8 млн единиц) и Xiaomi (92,4 млн).


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