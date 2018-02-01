Apple отложит крупные изменения в iOS и займется производительностью

Совсем недавно компания Apple выпустила новую версию ОС – iOS 11.3. Теперь в сети появилась некоторая информация о следующей ключевой версии мобильной ОС Apple iOS 12. Как сообщает ресурс Axios, новая операционная система не будет включать никаких ключевых изменений.

После огромного количества ошибок, допущенных в предыдущей версии, «яблочная» корпорация решила изменить свои планы на iOS 12, и переключить внимание на качество и производительность. Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги уже представил сотрудникам обновленный план по разработке iOS 12. Некоторые заметные улучшения коснутся лишь приложения Здоровье (Health), дополненной реальности ARKit и родительского контроля.

Новые функции, которые отложены до 2019 года включают:

Обновление главного экрана;

Переработанный интерфейс CarPlay;

Улучшения в Mail и других «основных приложениях»;

Редактирование и передача фотографий.