Apple отложит крупные изменения в iOS и займется производительностью

Совсем недавно компания Apple выпустила новую версию ОС – iOS 11.3. Теперь в сети появилась некоторая информация о следующей ключевой версии мобильной ОС Apple iOS 12. Как сообщает ресурс Axios, новая операционная система не будет включать никаких ключевых изменений.

iPhone X iOS 11

После огромного количества ошибок, допущенных в предыдущей версии, «яблочная» корпорация решила изменить свои планы на iOS 12, и переключить внимание на качество и производительность. Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги уже представил сотрудникам обновленный план по разработке iOS 12. Некоторые заметные улучшения коснутся лишь приложения Здоровье (Health), дополненной реальности ARKit и родительского контроля.

Новые функции, которые отложены до 2019 года включают:

  • Обновление главного экрана;
  • Переработанный интерфейс CarPlay;
  • Улучшения в Mail и других «основных приложениях»;
  • Редактирование и передача фотографий.

Apple еще не объявила дату выхода iOS 12. Но можно ожидать, что дебют новой версии традиционно состоится на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне текущего года.


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