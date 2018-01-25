iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в конце 2017 года

Согласно аналитической компании Canalys самым продаваемым смартфоном в четвертом квартале 2017 года стал iPhone X. Только за праздничный период было продано 29 миллионов смартфонов.

iPhone X

Столь высокая популярность iPhone X, стоимость которого составляет $999, обусловлена двумя факторами: легкий доступ к кредитам и программы обмена старых устройств на новые.

Тем не менее, на этой неделе известный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо предположил, что из за низких продаж, производство iPhone X будет прекращено до лета нынешнего года. А продажи юбилейного флагмана прекратятся с выходом новой модели.


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