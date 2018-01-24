Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

На сайте компании Apple появился новый раздел с детальным описанием новой версии ОС – iOS 11.3. Апдейт будет включать несколько нововведений.

iOS 11.3

ARKit обновится до версии 1.5. По словам Apple, разработчики получат новые возможности для создание реалистичных игр с более плотной интеграцией в реальный мир. Приложения с ARKit 1.5 получат возможность распознавания и перемещения виртуальных объектов в дополнительной плоскости – вертикальной. Другими словами, объекты можно будет перемещать по стенам, дверям и прочим препятствиям, а не только по полу и горизонтальным плоскостям.

Также в iOS 11.3 появится новое приложение Business Chat, с помощью которого можно будет общаться с организациями и брендами напрямую через приложение Messages. Данная фишка появится в публичном релизе.

Появятся новые анимированные эмодзи Animoji, которые впервые появились на iPhone X. К уже существующим персонажам добавятся дракон, лев, медведь и череп. Всего будет доступно 16 персонажей.

Animoji

В iOS 11.3 также добавятся новые функции для отображения состояния батареи и рекомендации по обслуживанию аккумулятора. Их можно найти в разделе «Настройки –> Аккумулятор». Помимо этого, в настройках также появится опция отключения замедления производительности.

Некоторые изменения претерпит и приложение Health. Функция объединит больницы, клиники и приложения здоровья. Пациенты из участвующих медицинских учреждений будут получать информацию из различных подобных организаций, собранную в одном удобном месте, а также уведомления об анализах, лекарствах и так далее.

Приложение Apple News будет сообщать пользователям актуальную информацию посредством наиболее важных видео дня в разделе For You. Также улучшили Top Stories. А в Apple Music появятся музыкальные видео без рекламы.

Публичный релиз новой версии ОС – iOS 11.3 состоится весной нынешнего года. Обновление будет доступно бесплатно для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad пятого поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch шестого поколения.


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