Прокуроры Южной Кореи расследуют споры Apple

Прокуроры Южной Кореи расследуют споры Apple

В Центральном округе Сеула также расследуют дело компании Apple по поводу снижения производительности iPhone с более старыми батареями.

Плохая передача сообщений об обновлении iOS привела к широко распространенным спорам и разочарованиям клиентов в конце прошлого года.

Как сообщает Apple Insider, новое исследование появилось после того, как граждане Соединенных Штатов Америки подали жалобу против производителя iPhone.

Apple уже отказалась от каких-либо «заговоров», и на прошлой неделе генеральный директор Тим Кук сказал ABC News: «Мы глубоко извиняемся за всех, кто думает, что у нас есть какая-то «другая» мотивация».

Компания также опубликовала открытое письмо по этому вопросу на своем веб-сайте и уменьшила плату замены батареи до 29 долларов США.

Но в том же интервью ABC News Кук снова затронул проблему, которая привела к лавине плохих статей в прессе.

Кук сказал, что предстоящее обновление iOS предложит более подробную информацию о состоянии батареи и позволит клиентам отключить регулирование производительности.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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