Прокуроры Южной Кореи расследуют споры Apple

В Центральном округе Сеула также расследуют дело компании Apple по поводу снижения производительности iPhone с более старыми батареями.

Плохая передача сообщений об обновлении iOS привела к широко распространенным спорам и разочарованиям клиентов в конце прошлого года.

Как сообщает Apple Insider, новое исследование появилось после того, как граждане Соединенных Штатов Америки подали жалобу против производителя iPhone.

Apple уже отказалась от каких-либо «заговоров», и на прошлой неделе генеральный директор Тим Кук сказал ABC News: «Мы глубоко извиняемся за всех, кто думает, что у нас есть какая-то «другая» мотивация».

Компания также опубликовала открытое письмо по этому вопросу на своем веб-сайте и уменьшила плату замены батареи до 29 долларов США .

Но в том же интервью ABC News Кук снова затронул проблему, которая привела к лавине плохих статей в прессе.