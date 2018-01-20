В Италии начали расследование в отношении смартфонов Apple и Samsung

Антимонопольный комитет страны обвиняет компании в нарушении четырех статей о защите прав потребителей.

?В Италии начали расследование в отношении смартфонов Apple и Samsung

Антимонопольный комитет Италии начал расследование в отношении Apple и Samsung Electronics за замедления работы смартфонов. Об этом сообщает Reuters.

Apple и Samsung подозревают в нарушении четырех статей законодательства Италии о защите прав потребителей. Если их признают виновными, компании могут получить штрафы более, чем миллион евро.

Обе компании воздержались от комментариев по поводу этой информации.

После того, как Apple в декабре 2017 призналась, что намеренно замедляет старые модели iPhone, владельцы смартфонов начали подавать иски к компании.

Apple извинилась за замедление старых моделей и снизила стоимость замены батареи, которая является причиной замедления. По подсчетам аналитиков банка Barclays, это принесет компании убытки в размере около 10 млрд долларов.

Напомним, ранее расследование в отношении Apple начала прокуратура Франции.


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