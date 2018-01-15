Уникальный смартфон Vivo X20 Plus UD выйдет в январе

Стала известна дата релиза нового смартфона Vivo X20 Plus UD, который был представлен всего неделю назад на CES 2018 в США . Мобильник выделяется среди всех конкурентов уникальной особенностью – сканер отпечатков пальцев встроен у него прямо в сенсорный экран.



Сообщается, что старт продаж Vivo X20 Plus UD состоится уже до конца текущего месяца, но, вполне вероятно, под другим, более интересным названием. Его дактилоскоп помещен непосредственно между стеклом и матрицей OLED, и он распознает отпечаток за 1 секунду. Это довольно медленно, но разработчики пообещали ускорить его за счет программного обеспечения.



Характеристики нового Vivo X20 Plus UD вполне современные – экран имеет соотношение сторон 18:9 с диагональю 6,5 дюйма и разрешением Full HD+, емкость RAM и ROM составляет 4 и 128 Гб соответственно, а емкость аккумулятора увеличена до 3900 мАч. В основе смартфона находится процессор Qualcomm 660 с восемью ядрами, а прошивка обновлена до Android 8 Oreo.