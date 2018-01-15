Уникальный смартфон Vivo X20 Plus UD выйдет в январе

Стала известна дата релиза нового смартфона Vivo X20 Plus UD, который был представлен всего неделю назад на CES 2018 в США. Мобильник выделяется среди всех конкурентов уникальной особенностью – сканер отпечатков пальцев встроен у него прямо в сенсорный экран.

Vivo X20 Plus UD

Сообщается, что старт продаж Vivo X20 Plus UD состоится уже до конца текущего месяца, но, вполне вероятно, под другим, более интересным названием. Его дактилоскоп помещен непосредственно между стеклом и матрицей OLED, и он распознает отпечаток за 1 секунду. Это довольно медленно, но разработчики пообещали ускорить его за счет программного обеспечения.

Характеристики нового Vivo X20 Plus UD вполне современные – экран имеет соотношение сторон 18:9 с диагональю 6,5 дюйма и разрешением Full HD+, емкость RAM и ROM составляет 4 и 128 Гб соответственно, а емкость аккумулятора увеличена до 3900 мАч. В основе смартфона находится процессор Qualcomm 660 с восемью ядрами, а прошивка обновлена до Android 8 Oreo.  

Максим Мишенев, MobileDevice


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