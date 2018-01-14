Как изменилось быстродействие iPhone после обновления на iOS 11.2.2

Спустя несколько дней после выхода последнего обновления iOS 11.2.2 начала появлятся информация, что оно замедляет iPhone 6 почти в 2 раза. iOS 11.2.2 содержит «заплатки» уязвимостей Meltdown и Spectre, поэтому снижение скорости работы вполне вероятно.

iPhone

Уязвимость Meltdown была закрыта в iOS, macOS и tvOS еще в декабре прошлого года. В то время как устранение Spectre является более сложной задачей, которая и была реализована в iOS 11.2.2 .

Редакция mobidevices.ru провела исследование и сравнила уровень производительности iPhone на старых и новых версиях iOS. В тестировании принимали участие iPhone 6 и 6s, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.

Как изменилось быстродействие iPhone после обновления на iOS 11.2.2

Как выяснилось, различия в быстродействии iPhone на старой и новой версиях iOS несущественны, поэтому можно смело устанавливать iOS 11.2.2 не боясь замедлить свой смартфон.


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