Как изменилось быстродействие iPhone после обновления на iOS 11.2.2

Спустя несколько дней после выхода последнего обновления iOS 11.2.2 начала появлятся информация, что оно замедляет iPhone 6 почти в 2 раза. iOS 11.2.2 содержит «заплатки» уязвимостей Meltdown и Spectre, поэтому снижение скорости работы вполне вероятно.
Уязвимость Meltdown была закрыта в iOS, macOS и tvOS еще в декабре прошлого года. В то время как устранение Spectre является более сложной задачей, которая и была реализована в iOS 11.2.2 .
Редакция mobidevices.ru провела исследование и сравнила уровень производительности iPhone на старых и новых версиях iOS. В тестировании принимали участие iPhone 6 и 6s, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.
Как выяснилось, различия в быстродействии iPhone на старой и новой версиях iOS несущественны, поэтому можно смело устанавливать iOS 11.2.2 не боясь замедлить свой смартфон.