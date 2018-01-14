Как изменилось быстродействие iPhone после обновления на iOS 11.2.2

Спустя несколько дней после выхода последнего обновления iOS 11.2.2 начала появлятся информация, что оно замедляет iPhone 6 почти в 2 раза. iOS 11.2.2 содержит «заплатки» уязвимостей Meltdown и Spectre, поэтому снижение скорости работы вполне вероятно.

Уязвимость Meltdown была закрыта в iOS , macOS и tvOS еще в декабре прошлого года. В то время как устранение Spectre является более сложной задачей, которая и была реализована в iOS 11.2.2 .

Редакция mobidevices.ru провела исследование и сравнила уровень производительности iPhone на старых и новых версиях iOS . В тестировании принимали участие iPhone 6 и 6s, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus.