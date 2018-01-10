CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее

На международной выставке потребительской электроники CES 2018 китайская компания Vivo представила новый смартфон со встроенным в экран дактилоскопическим сканером. В телефоне используется датчик Clear ID от Synaptics.

CES 2018 Vivo

Сканер способен работать только с OLED-экранами. Когда пользователь прикладывает палец к сканеру, OLED-панель излучает свет, а дактилоскопический чип обрабатывает полученные данные.

По словам одного из авторов The Verge, работа нового сканера отпечатков пальцев отличается от работы обычного дактилоскопического сканера лишь более длительным процессом аутентификации.

Представленный на выставке смартфон является пока лишь прототипом, и когда состоится его полноценная презентация неизвестно.


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