Следующее поколение iPhone получит увеличенные экраны

Следующее поколение iPhone получит увеличенные экраны

Компания Apple планирует увеличить экраны новых моделей iPhone до размеров флагманов от Samsung.

Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на корейские СМИ

Заказ на дисплеи с диагональю 6,5 дюймов уже размещен на мощностях южнокорейской компании LG

Компания LG Display получила от Apple заказ на производство в 2018 году 15-16 млн экранов для смартфонов. Все экраны в партии одного размера — 6,5 дюйма, а следовательно, предназначаются для новой модели с увеличенным размером экрана.

Эту модель условно называют iPhone X Plus и журналисты отмечают, что ранее у моделей линейки Plus экраны не были больше 5,5 дюймов. Судя по всему, iPhone с 6,5-дюймовым OLED-экраном может дебютировать уже в этом году.

Размер партии (15-16 млн штук) невелик, но следует учитывать, что новая модель будет выпущена в продажу лишь в октябре или ноябре. Таким образом, заказ на 2018 год покрывает только потребности первых двух-трех месяцев продаж. Более того, корейские СМИ утверждают, что компания Samsung останется основным поставщиком экранов для модели с экраном размера 5,8 дюйма.

Напомним, Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone.

Ранее, глава Intel Брайан Кржанич продал крупный пакет акций компании, которые принадлежали ему, зная об обнаруженной критической уязвимости процессоров её производства. На момент проведения операции руководство Intel уже знало об обнаруженной в процессорах уязвимости. Google, чьи специалисты, собственно, обнаружили уязвимость, сообщил о ней производителю процессоров, включая Intel, в июне, чтобы дать им время разработать методы защиты. При этом широкую огласку информация об уязвимости получила лишь в начале января.




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