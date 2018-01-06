Следующее поколение iPhone получит увеличенные экраны
Компания Apple планирует увеличить экраны новых моделей iPhone до размеров флагманов от Samsung.
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Заказ на дисплеи с диагональю 6,5 дюймов уже размещен на мощностях южнокорейской компании LG.
Компания LG Display получила от Apple заказ на производство в 2018 году 15-16 млн экранов для смартфонов. Все экраны в партии одного размера — 6,5 дюйма, а следовательно, предназначаются для новой модели с увеличенным размером экрана.
Эту модель условно называют iPhone X Plus и журналисты отмечают, что ранее у моделей линейки Plus экраны не были больше 5,5 дюймов. Судя по всему, iPhone с 6,5-дюймовым OLED-экраном может дебютировать уже в этом году.
Размер партии (15-16 млн штук) невелик, но следует учитывать, что новая модель будет выпущена в продажу лишь в октябре или ноябре. Таким образом, заказ на 2018 год покрывает только потребности первых двух-трех месяцев продаж. Более того, корейские СМИ утверждают, что компания Samsung останется основным поставщиком экранов для модели с экраном размера 5,8 дюйма.
Напомним, Корпорация Apple подтвердила, что критическая уязвимость процессоров, о которой стало известно накануне, касается всех моделей iMac и iPhone.
Ранее, глава Intel Брайан Кржанич продал крупный пакет акций компании, которые принадлежали ему, зная об обнаруженной критической уязвимости процессоров её производства. На момент проведения операции руководство Intel уже знало об обнаруженной в процессорах уязвимости. Google, чьи специалисты, собственно, обнаружили уязвимость, сообщил о ней производителю процессоров, включая Intel, в июне, чтобы дать им время разработать методы защиты. При этом широкую огласку информация об уязвимости получила лишь в начале января.
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