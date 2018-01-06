Leagoo S9 Pro – флагманский смартфон на базе топового процессора MediaTek

Не всем смартфонам достаются процессоры Qualcomm , тем более из серии 8хх – кому-то приходится довольствоваться продукцией MediaTek. Чип этой китайской компании ляжет в основу нового не менее китайского смартфона Leagoo S9 Pro, который увидит свет ближе к лету текущего года.



Новый Leagoo S9 Pro соберут на базе MediaTek Helio P40, который заменит собой все текущие процессоры Р- и Х-серий, покуда не выйдет Х40. Это 8-ядерный CPU, на данный момент не анонсированный, и в этом смартфоне он будет работать в паре сразу с 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб. Возможно, это характеристики максимальной конфигурации, но иных сведений о Leagoo S9 Pro пока не поступало. Процессор получит частоту 2 ГГц, видеокарт Mali G72 MP3 на трех ядрах, что как-то совсем скудно, а также модуль LTE и новые возможности энергосбережения при минимуме выделяемого тепла.



Экран смартфона Leagoo S9 Pro сделают вытянутым в формате 18:9 и добавят к нему диагональ 6,2 дюйма при разрешении Full HD+ или 2160х1080 пикселей, причем это будет панель AMOLED, а не IPS. Помимо этого, производитель пообещал установить ОС Android 8 Oreo, однако в этом плане доверия к третьему эшелону пока что нет. Стоимость Leagoo S9 Pro не сообщается, а до анонса смартфона остается еще несколько месяцев.