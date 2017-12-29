Vodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тариф

Мобильный оператор Vodafone спровоцировал волну гнева абонентов, которых без их согласия переводят на очень дорогой тариф. Как стало известно, тариф Смартфон Стандартный вводится для жителей неподконтрольных территорий, однако СМС о смене тарифа стали получать не только они.

Об этом сообщает общественная организация Донбасс SOS, передает Час Пик.

Сообщается, что в организацию за последние два дня поступила волна жалоб на Vodafone: люди жалуются, что им стали массово приходить смс-сообщение о принудительной смене тарифного плана:

“Шановний клієнте! 9.01-15.02.18 Ваш тариф буде безкоштовно змінений на Смартфон Стандартний (безлімітні дзвінки в мережі та 50 МБ за 3 грн/день), а вартість підключеної послуги "Рік без абонплат" повернена на рахунок пропорційно кількості днів користування. Тарифи Vodafone діють на території України за наявності покриття мережі оператора, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Деталі на 111*6 ”.

Такие смс получали жители неподконтрольной территории, населенных пунктов на линии разграничения, переселенцы в разных регионах Украины. Также известно о случаях, когда такие смс “счастья” получали абоненты, которые на Донбассе никогда и не были.

"При обращении в колл-центр оператора по указанному в смс номеру, милый женский голос сообщает, что ВСЕ НОМЕРА (!!!!) абонентов, которые были зарегистрированы на неподконтрольной территории, переведут на ОДИН тариф. Тариф, скажем честно, кусачий. Он предусматривает ежедневную абонентскую плату 3,00 грн, вне зависимости от того, пользуетесь вы услугами связи или нет, плюс дополнительно 15,00 грн в день за мобильный интернет. Итого в месяц - 540,00 грн с мобильным интернетом. Учитывая, что жители неподконтрольной территории постоянно сообщают о ненадлежащем качестве связи, такая стоимость услуг совершенно не оправдана и не обоснована", - отметили в Донбасс SOS.

При этом консультанты аргументируют действия оператора тем, что на некоторых территориях абонентам не может быть гарантирована работоспособность сети и полный объем услуг. По словам представителей Vodafone, они не имеют физического доступа к оборудованию, следовательно абоненты могут столкнуться с отсутствием связи. И именно по этой причине людей решили перевести на тариф с ежедневной оплатой, который, по словам консультантов оператора, "является наиболее оптимальным и честным по отношению к абонентам в условиях нестабильной работы сети". "Смартфон Стандартный" - единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на оккупированных территориях.

"Л-логика? Связь плохая, чинить не можем, поэтому платите нам больше. К тому же, видимо, у оператора проблемы с географией - такие же смс получили и жители Торецка, Авдеевки (которая по мнению консультантов, кстати, неподконтрольная территория), Марьинки, где Vodafone практически единственный оператор. Киевстар там не ловит от слова “совсем”, а Lifecell - через раз. М-монополия?" - возмутились в Донбасс SOS.

В то же время в организации подчеркнули, что на днях "случилось почти чудо".

"Правда не у всех, а только у тех, кто звонил и возмущался - вчера под вечер пострадавшие стали получать новые смс от оператора, уже с извинениями и сообщением, что тариф был подключен ошибочно. НО извинения получили далеко не все. Например, в семье из 5-ти человек, проживающих вместе, смс о переводе на новый тариф получили все, а вот смс с сообщением об ошибочном подключении пришел только на один номер, и именно тот, с которого звонили в колл-центр Vodafone с жалобой", - отметили в Донбасс SOS.

На официальном сайте никакой информации о планируемом переводе абонентов нет. Дозвониться в колл-центр Vodafone сейчас практически нереально.

В сервисном центре Vodafone представители Донбасс SOS узнали, что перевод абонентов таки планируется, и будет происходить автоматически для всех абонентов на неподконтрольной территории.

"Если Вы ВПЛ и живете на подконтрольной территории, но в период с 9 января по 15 февраля будете посещать, например, тётю, живущую в неподконтрольных районах, есть вероятность того, что Вас тоже могут автоматически и без Вашего желания перевести на чудо-тариф "Смартфон стандартный", - сообщили в организации.

Донбасс SOS советует абонентам оператора, которые получили СМС о принудительной смене тарифа, обращаться с жалобой в Антимонопольный комитет Украины.

Как ранее сообщалось, на Донецком направлении перемирие не соблюдается: боевики снова провоцировали силы АТО.