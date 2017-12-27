СМИ назвали лучший смартфон года

СМИ назвали лучший смартфон года

Известный технологический ресурс Phone Arena назвал лучший смартфон года. Лидером был признан последний флагманский смартфон Samsung - Galaxy Note 8.

Об этом сообщает Корреспондент.

Лучшие смартфоны определялись путем голосования читателей. В целом рейтинг включил гаджеты от Apple, Samsung, LG, OnePlus и других производителей. 

Следом за Galaxy Note 8 (набравшим 20.47 процентов голосов) расположился iPhone X (15,47 процентов голосов). А замкнул тройку лидеров LG V30, чьи показатели оказались значительно скромнее (8.9 процентов голосов читателей отдали за него голоса).

Далее следуют Samsung Galaxy S8, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8+, Sony Xperia XZ Premium и Huawei Mate 10 Pro.

Напомним, ранее сообщалось, американская корпорация Google, вслед за официальным объявлением об отказе от 32-битных приложений, сделала не менее шокирующеезаявление о том, что намерена «убить» миллионы программ и игр, которые сейчас доступны в рамках магазина Google Play. 




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