СМИ назвали лучший смартфон года

Известный технологический ресурс Phone Arena назвал лучший смартфон года. Лидером был признан последний флагманский смартфон Samsung - Galaxy Note 8.

Об этом сообщает Корреспондент.

Лучшие смартфоны определялись путем голосования читателей. В целом рейтинг включил гаджеты от Apple , Samsung, LG, OnePlus и других производителей.

Следом за Galaxy Note 8 (набравшим 20.47 процентов голосов) расположился iPhone X (15,47 процентов голосов). А замкнул тройку лидеров LG V30, чьи показатели оказались значительно скромнее (8.9 процентов голосов читателей отдали за него голоса).

Далее следуют Samsung Galaxy S8, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8+, Sony Xperia XZ Premium и Huawei Mate 10 Pro.