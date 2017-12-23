Apple работает над смартфоном с поддержкой 5G-сетей

Корпорации Apple приписывают работу над новым смартфоном iPhone, основной особенностью которого станет поддержка сотовых сетей пятого поколения, 5G. Информация поступила от поставщиков комплектующих для ее мобильных устройств и официально пока не подтверждена.

По словам источника, в настоящее время разработка первого в мире Айфона с модулем 5G находится на самой ранней стадии, и едва ли его релиз состоится в следующем году уже хотя бы по той причине, что стандарты сотовых сетей нового поколения пока не приняты. Если точнее, по состоянию на конец декабря 2017 принят лишь один из нескольких стандартов.

Поставщиком 5G-модемов для новых смартфонов от Apple станет компания Intel , еще в начале текущего года представившая первый универсальный модем для сетей пятого поколения. Модем соответствует всем критериям технологии 3GPP 5G NR и полностью совместим с радиочастотными микросхемами Intel . Во втором полугодии первые серийные образцы чипа были отправлены на тестирование всем крупным производителям мобильной электроники, в том числе и Apple .

Над разработкой аппаратной составляющей сотовых сетей пятого поколения работают сразу несколько крупнейших телекоммуникационных компаний – Samsung, ZTE , Nokia, Ericsson и многие другие. По оценкам специалистов, развертывание коммерческих сетей 5G в мировом масштабе начнется уже в 2019 году, но наиболее активным их развитие будет в начале новой декады.