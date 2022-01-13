Бывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоина

Экс-глава и соучредитель Twitter Джек Дорси создал фонд поддержки разработчиков биткоина. Основная цель — юридическая защита в судах. Об этом сообщает ряд профильных изданий.

Бывший глава Twitter создал фонд поддержки разработчиков биткоина

Фонд назовут Bitcoin Legal Defense Fund. Он будет предоставлять разработчикам адвокатов, разрабатывать стратегию защиты в судах и оплачивать судебные издержки. В фонде будут работать волонтеры и юристы, услугами которых разработчики смогут воспользоваться бесплатно.

Суд против разработчиков биткоина

Прежде всего фонд намерен оказать поддержку 16 разработчикам биткоина, против которых подал иск Крейг Райт — австралийский компьютерщик и бизнесмен, утверждающий, что он и есть Сатоши Накамото — мистический создатель биткоина.

Райт требует вернуть ему доступ к двум ранним биткойн-адресам, но криптосообщество и часть СМИ считают его самозванцем.

О Джеке Дорси

Напомним, что Джек Дорси в ноябре 2021 года ушел с должности гендиректора Twitter и провел ребрендинг другой своей компании Square на Block.

Дорси называют криптоэнтузиастом. В декабре 2021 года он предположил, что биткоин в будущем может заменить доллар.

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