В Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайты

В популярном сервисе Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям размещать миниатюры своих профилей на сайтах или интегрировать в веб-ресурсы профили других пользователей. Помимо функции Profile Embed, пока доступной только в США , добавилась возможность отвечать видеороликами на комментарии, а также функция Playback, позволяющая делиться подборкой своих лучших историй.

Источник: solenfeyissa/pixabay.com

Сегодня глава сервиса Адам Моссери (Adam Mosseri) опубликовал видео, в котором рассказал о новых функциях. «Вы многие годы могли встраивать фото или видео из Instagram в сайты. Новая функция расширяет идею и позволяет встраивать миниатюрную версию вашего профиля Instagram в сайт», — заявил Моссери. Пока функция доступна только в США . Она даст возможность авторам контента интегрировать свои профили в сторонние ресурсы. Когда функция появится в других странах, пока неизвестно.

? New Features ?

We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:

- #IGPlayback

- Reels Visual Replies

- Profile Embed (US only for now)

Any new features you’d like to see? Let me know! ?? pic.twitter.com/p8mvtJn4kA

— Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021