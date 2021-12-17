В Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайты

В Instagram появилась возможность встраивать профиль пользователя в сайты

В популярном сервисе Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям размещать миниатюры своих профилей на сайтах или интегрировать в веб-ресурсы профили других пользователей. Помимо функции Profile Embed, пока доступной только в США, добавилась возможность отвечать видеороликами на комментарии, а также функция Playback, позволяющая делиться подборкой своих лучших историй.

Источник: solenfeyissa/pixabay.com

Сегодня глава сервиса Адам Моссери (Adam Mosseri) опубликовал видео, в котором рассказал о новых функциях. «Вы многие годы могли встраивать фото или видео из Instagram в сайты. Новая функция расширяет идею и позволяет встраивать миниатюрную версию вашего профиля Instagram в сайт», — заявил Моссери. Пока функция доступна только в США. Она даст возможность авторам контента интегрировать свои профили в сторонние ресурсы. Когда функция появится в других странах, пока неизвестно.

? New Features ?
We’ve rolled out some pretty fun new features this week that I wanted to share with you:
- #IGPlayback
- Reels Visual Replies
- Profile Embed (US only for now)
Any new features you’d like to see? Let me know! ?? pic.twitter.com/p8mvtJn4kA

— Adam Mosseri (@mosseri) December 16, 2021

В том же видео Моссери рассказал и о других новых функциях. Уже представленная некоторое время назад новинка Playback позволяет выбрать свои лучшие истории года и делиться ими с подписчиками.

Наконец, Reels Visual Replies — новый, весьма эффектный вариант ответов на комментарии других пользователей. Вместо того, чтобы писать в ответ на сообщение, можно выделить полученный текст и записать в ответ на него видео продолжительностью до 60 секунд, в котором можно продемонстрировать отношение к комментарию весьма выразительно и креативно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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