После смены главы Twitter в компании началась масштабная реорганизация

Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), который сменил на этом посту Джека Дорси (Jack Dorsey), без лишних промедлений приступил к реорганизации структуры управления компанией. В рамках этой деятельности уже было объявлено о ряде кадровых перестановок.

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Twitter объявила, что «для повышения подотчётности, скорости и операционной эффективности в компании появились должности генеральных менеджеров, которые возглавят все основные команды, занимающиеся разработкой, управлением продуктами, дизайном и исследованиями».

Известно, что должность генерального менеджера Twitter по работе с потребителями займёт Кайвон Бейкпур (Kayvon Beykpour), бывший руководитель отдела продуктов. Глава отдела продаж Брюс Фальк (Bruce Falk) займёт должность генерального менеджера по доходам, а генеральным менеджером по основным технологиям станет вице-президент Twitter по разработке Ник Колдуэлл (Nick Caldwell). Вице-президент Twitter по стратегии и операциям Линдси Ианнуччи (Lindsey Iannucci) стала начальником штаба и вице-президентом по операциям. Главой отдела по корпоративным коммуникациям стала Лора Ягерман (Laura Yagerman).

Также было объявлено, что ведущий инженер Twitter Майкл Монтано (Michael Montano) и глава отдела дизайна и исследований Дентли Дэвис (Dantley Davis) покинут компанию до конца года. Ранее на этой неделе о своём уходе из компании объявил сооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey).



