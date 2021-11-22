"Энергоатом" заявил о хакерской атаке на сайт после подписания соглашения с Westinghouse

Доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании нет.

"Энергоатом" заявил о хакерской атаке на сайт после подписания соглашения с Westinghouse
Фото: adviser.ru

НАЭК "Энергоатом" сообщает о хакерской атаке на свой сайт, в результате которой нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании.

В "Энергоатоме" связывают атаку хакеров с подписанием соглашения с американской компанией Westinghouse по строительству новых энергоблоков на ХАЭС.

"Сегодня официальный вебсайт Энергоатома атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании. Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между ГП "НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse", - говорится в сообщении на странице "Энергоатом" в фейсбуке.

Отмечается, что специалисты делают все возможное для восстановления доступа к информационному ресурсу НАЭК. Пока продолжаются восстановительные работы, в компании просят пользоваться страницами "Энергоатома" в социальных сетях.

Американская компания Westinghouse и НАЭК "Энергоатом" сегодня подписали соглашение о начале реализации пилотного проекта по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС с реакторами АР1000. Церемония подписания прошла в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны", которая проходит в Киеве по случаю 25-летия "Энергоатома".

Одно из подписанных 22 ноября соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое - закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.

Напомним, в сентябре "Энергоатом" заявил о планах построить не пять атомных энергоблоков, как это предусмотрено меморандумом с Westinghouse, а пятнадцать. Первый из них планируется запустить в 2027 году.

Сейчас в Украине 15 энергоблоков на четырех АЭС. 12 из них перешли в сверхпроектный (более 30 лет) срок эксплуатации.

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"Энергоатом" заявил о хакерской атаке на сайт после подписания соглашения с Westinghouse"Энергоатом" заявил о хакерской атаке на сайт после подписания соглашения с Westinghouse
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