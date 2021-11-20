Facebook платит музыкантам и создателям аудиоконтента до $50 тысяч за использование её аналога Clubhouse

Facebook заявила, что будет платить музыкантам и создателям аудиоконтента до $50 тысяч за использования её сервиса живого аудио Live Audio Rooms, созданного для конкуренции с Clubhouse. Напомним, что аналогичную тактику Facebook использует для продвижения Reels — своего ответа TikTok. Социальная сеть платит создателям контента до $35 тысяч за публикацию своих материалов на платформе.

Источник изображений: Facebook

Согласно свежей информации, условия поощрения пользователей Live Audio Rooms очень щедры. Facebook намерена платить музыкантам, комикам, и другим создателям аудиоконтента, привлекающим большую аудиторию, от $10 до $50 тысяч за одно выступление. Кроме того, будет предлагаться дополнительный гонорар в размере $10 тысяч для гостей транслируемых на платформе шоу. Эту информацию раскрыли люди, непосредственно знакомые с вопросом. Сообщается, что Facebook хочет, чтобы создатели контента, которые получат такие щедрые гонорары, провели в Live Audio Rooms от четырёх до шести сеансов длительностью не менее 30 минут.

Live Audio Rooms запущена в США в июне этого года. Среди известных имён, которые появлялись на платформе, — певица Майли Сайрус (Miley Cyrus) и комик Шерри Кола (Sherry Cola). Неизвестно, получали ли эти люди какие-либо гонорары за выступления в Live Audio Rooms.

Стоит отметить, что такие способы поощрения не являются чем-то уникальным. Ими не пренебрегает большинство ведущих социальных платформ. Вопрос только в том, кто остаётся на платформе, когда её владелец прекращает действие щедрых программ поощрения.



