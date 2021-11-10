Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами

Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами

Twitter создаёт новое подразделение, которое будет заниматься «всем, что связано с криптовалютами и блокчейном в Twitter». Команду с незатейливым названием Twitter Crypto возглавит Тесс Ринеарсон (Tess Rinearson), которая будет руководить группой инженеров и работать над будущим блокчейна и криптовалют в Twitter.

Источник изображения: Grayson Blackmon / The Verge

«Мы будем изучать возможности поддержать растущий интерес к использованию децентрализованных приложений для управления виртуальными товарами и цифровыми валютами среди создателей контента, — написала Рианерсон в Twitter. — В будущем мы также будем изучать, как идеи криптосообществ могут помочь нам раздвинуть границы возможного». Она добавила, что её команда будет тесно сотрудничать с Bluesky, независимой инициативой по созданию децентрализованной соцсети, финансируемой Twitter.

Компания заявила, что Ринеарсон будет работать под руководством главного технологического директора Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal), а её команда будет способствовать продвижению Twitter в сфере децентрализованных соцсетей. Компания отмечает, что среди создателей контента наблюдается массовый и постоянно растущий интерес к использованию децентрализованных приложений для управления виртуальными товарами и цифровыми деньгами. Ринеарсон сосредоточит внимание на этих вопросах.

В сентябре Twitter объявила, что позволит создателям контента на своей платформе получать материальное поощрение в биткоинах. Кроме того, компания заявила, что изучит возможность использовать криптовалюты для оплаты других функций, таких как Ticketed Spaces, поскольку, по словам Twitter, «не все люди хотят или могут принимать традиционные деньги».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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