Неизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсети

Неизвестный сумел добиться блокировки аккаунта главы Instagram Адама Моссери (Adam Mosseri) на его же платформе. Об этом пишет Motherboard. Ему удалось этого достичь с помощью службы поддержки, отправив поддельный некролог. На момент написания данного материала учётную запись уже разблокировали.

Неизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсети

Источник: Pixabay

Злоумышленник воспользовался функцией мемориализации, которая позволяет заморозить запись умершего пользователя. Для этого необходимо написать соответствующее обращение в службу поддержки. После согласования и предоставления необходимых документов, разработчики блокируют запись. Она остаётся доступной, но на ней становится невозможно совершать любые действия, включая публикацию фото. Также аккаунт сопровождает уведомление о мемориализации учётной записи.

Неизвестный заблокировал аккаунт главы Instagram через службу поддержки соцсети

Источник: Motherboard

Согласно правилам, для мемориализации необходимо свидетельство о смерти. Мошенник рассказал, что заменил документ фальшивым некрологом, который служба поддержки приняла вместо официальных бумаг. Для подтверждения он предоставил скриншот переписки с сотрудниками Instagram.

Злоумышленник отметил, что в Сети существуют платные услуги по мемориализации аккаунтов Instagram, которые используют аналогичный подход. Подобные обращения обрабатываются в течение 1-2 дней и срабатывают в 98 % случаев.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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