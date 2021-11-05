Британская министр культуры пригрозила руководству Facebook уголовным преследованием

Министр культуры Великобритании Надин Доррис (Nadine Dorries) пригрозила компании Facebook (переименована в Meta) и её руководству уголовным преследованием за неспособность справиться с пагубным влиянием своей платформы.

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«Зачем мы даём им два года на изменение того, что они могут изменить сегодня? Удалите ваши вредоносные алгоритмы сегодня, и вы не будете привлечены к уголовной ответственности и судебному преследованию», — заявила госпожа Доррис. Сегодня она проводила консультации с членами объединённого комитета, ответственного за разработку нового законопроекта. Сейчас в Великобритании изучается проект «Закона о безопасности в интернете» (Online Safety Bill), который будет находиться в ведении регулятора Ofcom, а на утверждение он будет представлен в следующем месяце.

Согласно новому закону, к уголовной ответственности будут привлекать лиц, причастных к публикации незаконного или потенциально опасного контента: пропаганду терроризма или распространение дезинформации о COVID-19. В случае нарушения правил компании могут быть оштрафованы на сумму до 10 % от годовой выручки. Министр Доррис скептически отозвалась о переименовании Facebook в Meta Platforms и о намерении компании нанять 10 000 человек в Европе для реализации своего видения «метавселенной».

«Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), Ник Клегг (Nick Clegg) и другие, желающие отправиться в метавселенную, мой совет — оставайтесь в реальном мире. Вы будете отвечать по этому закону... Ребрендинг не сработает. Когда причиняют вред, приходим мы. Пусть инженеры соблюдают условия предоставления сервиса и удалят ваши вредоносные алгоритмы», — заключила госпожа Доррис.



