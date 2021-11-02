Facebook отключит систему распознавания лиц

Такое решение приняли из-за "большого беспокойства по поводу места технологии распознавания лиц в обществе".

В социальной сети Facebook отключат систему распознавания лиц. Это связано с мерами по ограничению использования этой функции и в других сервисах компании.

Об этом заявил во вторник глава отдела искусственного интеллекта Facebook Джером Пезенти, передает "Интерфакс-Украина".

"В ближайшие недели мы отменим систему распознавания лиц в Facebook в рамках общекорпоративных мер, направленных на ограничение использования распознавания лиц в наших продуктах", - говорится в заявлении Пезенти, опубликованном на сайте блога Meta.

По его словам, такое решение приняли из-за "большого беспокойства по поводу места технологии распознавания лиц в обществе".

"Случаи, когда распознавание лиц может быть полезным, необходимо сопоставить с растущими опасениями по поводу использования этой технологии в целом. Место технологии распознавания лиц в обществе вызывает много опасений, и регулирующие органы все еще разрабатывают четкий набор правил по ее использованию", - отметил Пезенти.

В соответствии с этим изменением люди, которые активизировали в настройках систему распознавания лиц, больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и видео.

28 октября стало известно, что компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, а также Instagram и WhatsApp, меняет название на Meta. При этом сама социальная сеть сохранит название Facebook.