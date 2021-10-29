Twitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциям

Twitter регулярно тестирует новые функции перед их полномасштабным развёртыванием. Теперь компания решила создать для пользователей новую возможность получить доступ к внедряемым функциям раньше остальных. В среду Twitter объявила, что подписчики платного сервиса Twitter Blue получат ранний доступ к некоторым новым функциям через баннер Labs. Это похоже на подход Google, которая предлагает более широкие возможности для подписчиков YouTube Premium.

Twitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциям

theverge.com

В данный момент, эксклюзивные возможности, которые получат пользователи Twitter Blue, включают в себя закреплённые беседы для iOS-устройств, а также возможность публиковать более длинные видео с настольного компьютера. О доступе к новым возможностям социальная сеть будет уведомлять пользователей на странице официального аккаунта Twitter Blue.

Like being ahead of the curve?
Today, we’re rolling out Labs ?, giving you *early access* to some new features we’re building before everyone else like:
? Pinned Conversations on iOS
? Longer video uploads on desktop only
Here are some questions you might be asking:

Twitter Blue (@TwitterBlue) October 27, 2021

Стоит отметить, что в данный момент подписаться на Twiter Blue могут только пользователи социальной сети, использующие iOS-устройства и проживающие в Канаде и Австралии, поэтому функции Labs пока доступны узкому кругу людей. Twitter обещает, что Labs скоро будет доступна в большем количестве стран. На своём веб-сайте компания сообщает, что подписка Twitter Blue станет широко доступна уже в ближайшем будущем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеровВ Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеров
В Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковидаВ Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковида
Facebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователейFacebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователей
СНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративыСНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративы
Американская компания купила украинский фотосток Depositphotos за $85 млнАмериканская компания купила украинский фотосток Depositphotos за $85 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контентаTwitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента
Twitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинахTwitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинах
Twitter начнёт маркировать аккаунты ботовTwitter начнёт маркировать аккаунты ботов
Без доступа. Портал «Дія» сутки будет недоступным из-за обновленийБез доступа. Портал «Дія» сутки будет недоступным из-за обновлений
Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов
Глава Twitter запустит разработку децентрализованной биткоин-биржиГлава Twitter запустит разработку децентрализованной биткоин-биржи
В открытом доступе обнаружены данные 2 млн людей, подозреваемых в терроризмеВ открытом доступе обнаружены данные 2 млн людей, подозреваемых в терроризме
Twitter резко увеличил квартальную выручку и показал прибыльTwitter резко увеличил квартальную выручку и показал прибыль
В Twitter начали тестировать дизлайкиВ Twitter начали тестировать дизлайки
Человек, стоящий за крупнейшим взломом популярных Twitter-аккаунтов, задержан в ИспанииЧеловек, стоящий за крупнейшим взломом популярных Twitter-аккаунтов, задержан в Испании
Последние новости
Подгружаем последние новости