Twitter предоставит платным подписчикам ранний доступ к новым функциям

Twitter регулярно тестирует новые функции перед их полномасштабным развёртыванием. Теперь компания решила создать для пользователей новую возможность получить доступ к внедряемым функциям раньше остальных. В среду Twitter объявила, что подписчики платного сервиса Twitter Blue получат ранний доступ к некоторым новым функциям через баннер Labs. Это похоже на подход Google , которая предлагает более широкие возможности для подписчиков YouTube Premium.

theverge.com

В данный момент, эксклюзивные возможности, которые получат пользователи Twitter Blue, включают в себя закреплённые беседы для iOS-устройств, а также возможность публиковать более длинные видео с настольного компьютера. О доступе к новым возможностям социальная сеть будет уведомлять пользователей на странице официального аккаунта Twitter Blue.

Like being ahead of the curve?

Today, we’re rolling out Labs ?, giving you *early access* to some new features we’re building before everyone else like:

? Pinned Conversations on iOS

? Longer video uploads on desktop only

Here are some questions you might be asking: