Facebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целях

Facebook меняет способ подсчёта профилей пользователей в рекламных целях, что увеличит общее количество учётных записей, доступных рекламодателям. Это необходимо якобы для повышения конфиденциальности пользователей.

Bloomberg

Прежде компания использовала такие данные, как адрес электронной почты или номер телефона для связывания учётных записей одного человека в Facebook и Instagram в рекламных целях. Теперь Facebook перестанет связывать учётные записи таким образом, если пользователь сам попросит компанию об этом, или не будет использовать определённые функции, которые автоматически связывают учётные записи вместе, например, одновременные публикации в Instagram и Facebook. Это изменение не повлияет на ежедневный или ежемесячный подсчёт активных пользователей платформ, результаты которого Facebook ежеквартально сообщает инвесторам.

Bloomberg

Facebook намекнула в своём сообщении в блоге, что этот шаг был направлен на то, чтобы не отставать от грядущих изменений в сфере конфиденциальности. Компания говорит, что это обновление согласуется с тенденциями предоставления людям большего контроля над тем, как их информация используется для рекламы. Изменения вступают в силу с понедельника.



