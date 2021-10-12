Facebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целях

Facebook меняет способ подсчёта профилей пользователей в рекламных целях, что увеличит общее количество учётных записей, доступных рекламодателям. Это необходимо якобы для повышения конфиденциальности пользователей.

Facebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целях

Bloomberg

Прежде компания использовала такие данные, как адрес электронной почты или номер телефона для связывания учётных записей одного человека в Facebook и Instagram в рекламных целях. Теперь Facebook перестанет связывать учётные записи таким образом, если пользователь сам попросит компанию об этом, или не будет использовать определённые функции, которые автоматически связывают учётные записи вместе, например, одновременные публикации в Instagram и Facebook. Это изменение не повлияет на ежедневный или ежемесячный подсчёт активных пользователей платформ, результаты которого Facebook ежеквартально сообщает инвесторам.

Facebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целях

Bloomberg

Facebook намекнула в своём сообщении в блоге, что этот шаг был направлен на то, чтобы не отставать от грядущих изменений в сфере конфиденциальности. Компания говорит, что это обновление согласуется с тенденциями предоставления людям большего контроля над тем, как их информация используется для рекламы. Изменения вступают в силу с понедельника.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентамиАмериканский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентами
Суд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусеСуд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусе
Умер легенда Уанета Алексей МасьУмер легенда Уанета Алексей Мась
YouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастовYouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастов
Украинец создал "армию ботов", которая распространяла вирусы и осуществляла DDoS-атакиУкраинец создал "армию ботов", которая распространяла вирусы и осуществляла DDoS-атаки
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook основала фонд на $10 миллионов для поощрения создателей VR-контентаFacebook основала фонд на $10 миллионов для поощрения создателей VR-контента
РоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контентаРоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контента
Бывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформацииБывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформации
В Facebook назвали причину многочасового сбояВ Facebook назвали причину многочасового сбоя
В даркнете продают базу с личной информацией 1,5 млрд пользователей Facebook
Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбояFacebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя
Facebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка ForbesFacebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка Forbes
Facebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователейFacebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователей
Число активных пользователей TikTok перевалило за 1 миллиард в месяцЧисло активных пользователей TikTok перевалило за 1 миллиард в месяц
Крупнейшие криптобиржи перестали регистрировать китайских пользователейКрупнейшие криптобиржи перестали регистрировать китайских пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости