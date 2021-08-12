Украинские политики за полгода потратили на рекламу в Facebook $1,2 млн

Это на треть больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Украинские политики за полгода потратили на рекламу в Facebook $1,2 млн
Фото: Телеканал 24

За первую половину 2021 года украинские политики потратили на рекламу в социальной сети Facebook $1,2 млн. Это на треть больше, чем за аналогичный период в 2020 году (тогда было $850 тыс.).

Об этом сообщает движение "Чесно".

Среднемесячные расходы на распространение рекламы выросли с $141 тыс. в первом полугодии 2020 года до $205 тыс. за тот же период 2021 года.

В мае и июне разрыв между затратами 2020 и 2021 уменьшился, что может быть связано с тем, что именно в этот период прошлого года отдельные политики начали свои рекламные кампании, нацеленные на местные выборы.

В июле - августе 2020 года среднемесячные расходы по мере активизации все большего количества политиков и партий существенно выросли и достигли своего пика в октябре ($3,7 млн). Впрочем, в период между выборами расходы за первые шесть месяцев 2021 года на 29% превышают расходы 2020 года за аналогичный период.

"Такую тенденцию можно объяснить выборами в парламент по 87-му и 50-му округах, которые состоялись в марте этого года. Впрочем, существенные затраты на соцсети, связанные с этими выборами, были только у Александра Шевченко ($40 тыс.), и ими точно нельзя объяснить общую тенденцию. Тем более в прошлом году, также в марте, состоялись довыборы в парламент по округу в Харькове", - отметили в "Чесно".

По данным исследования, больше всего средств тратят индивидуальные страницы политиков. В зависимости от месяца на страницы политиков приходится доля от 26% до 36% в общей структуре затрат на политическую рекламу в Facebook (в среднем 31%).

Наибольшие расходы пришлись на страницы экс-кандидата в народные депутаты от партии "За Будущее" Александра Шевченко, партии "Слуга народа" и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Фото: Рух "Чесно"

Напомним, в марте Facebook отменил свой запрет на политическую рекламу, объявленный для США в ноябре 2020 года.

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