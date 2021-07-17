Twitter тестирует возможность публиковать фото во всю ширину экрана

Twitter тестирует новый макет временной шкалы, в которой фотографии растягиваются на всю ширину экрана. Благодаря этому дизайн интерфейса сервиса микроблогов будет больше напоминать Instagram.

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Скриншотом нового интерфейса поделилась в Twitter исследовательница социальной сети Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), которая периодически публикует информацию о грядущих изменениях в Twitter . Судя по изображению, по бокам от фото теперь не будет полей, «съедающих» полезную площадь экрана.

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Напомним: на этой неделе Twitter объявила, что в августе откажется от функции Fleets, напоминающей истории в Instagram. Она была запущена в конце прошлого года. Кроме того, руководитель компании по продуктам провёл опрос, чтобы выяснить, подпишутся ли пользователи социальной сети на Twitter Blue, если она позволит редактировать твиты в течение нескольких минут после их публикации.



