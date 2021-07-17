Twitter тестирует возможность публиковать фото во всю ширину экрана

Twitter тестирует новый макет временной шкалы, в которой фотографии растягиваются на всю ширину экрана. Благодаря этому дизайн интерфейса сервиса микроблогов будет больше напоминать Instagram.

Twitter тестирует возможность публиковать фото во всю ширину экрана

macrumors.com

Скриншотом нового интерфейса поделилась в Twitter исследовательница социальной сети Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), которая периодически публикует информацию о грядущих изменениях в Twitter. Судя по изображению, по бокам от фото теперь не будет полей, «съедающих» полезную площадь экрана.

Twitter тестирует возможность публиковать фото во всю ширину экрана

macrumors.com

Напомним: на этой неделе Twitter объявила, что в августе откажется от функции Fleets, напоминающей истории в Instagram. Она была запущена в конце прошлого года. Кроме того, руководитель компании по продуктам провёл опрос, чтобы выяснить, подпишутся ли пользователи социальной сети на Twitter Blue, если она позволит редактировать твиты в течение нескольких минут после их публикации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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