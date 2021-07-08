Китайский аналог Twitter, компания Weibo, может уйти с биржи

Председатель Weibo Corps’s, китайского аналога Twitter , который котируется на NASDAQ, и неназванный китайский государственный инвестор планируют вывести акции компании с публичных торгов, утверждают источники агентства Reuters .

Фото: www.flaticon.com

Что известно

Холдинг New Wave, принадлежащий председателю Weibo Corps Чарльзу Чао, ведет переговоры о создании консорциума с государственным инвестором для проведения процедуры «Going Private». Соглашение может довести стоимость Weibo до более чем $ 20 млрд, ускорить выход Alibaba — одного из акционеров компании, и позволит провести повторный листинг в Китае.

Два из трех источников агентства также уточнили, что консорциум будет предлагать $ 90- $ 100 за акцию. То есть надбавка составит 80% -100% по сравнению с $ 50 — средней ценой акций за предыдущий месяц. Соглашение планируют завершить в этом году.

В Weibo заявили, что разговоры о выводе компании с биржи не соответствуют действительности. Они сослались на слова Чарльза Чао, который заявил, что не вел никаких переговоров относительно делистинга компании. Weibo и Alibaba не ответили на запрос Reuters о дополнительных комментариев.

Цели Пекина

Три не связанных между собой источники сообщили Reuters, что этот план направлен на то, чтобы лишить Alibaba и связанный с ним Ant контроля за их медиахолдингом. Согласно последнему ежегодному отчету, Alibaba контролировал 30% акций Weibo — на момент закрытия биржи в пятницу это равнялось $3,7 млрд.

Попытки Пекина взять под контроль миллиардера Джека Ма и его Alibaba бизнес-империю, вылившееся в серию расследований и новых регуляций, начались еще в прошлом году. Причиной притеснений стала критика бизнесменом государственного регулятора в его публичном выступлении в октябре прошлого года.

Как показывают данные Refinitiv, Alibaba инвестировал в почти тридцать СМИ , среди них и самая большая англоязычная газета Гонконга — South China Morning Post. Делистинг, вероятно, заставит компанию выйти из Weibo, прогнозируют два источника.

Going Private также соответствует последним действиям Китая, направленным на ужесточение контроля над частными СМИ и онлайн-компаниями. Компании, имеющие листинг в США , также встретятся с более придирчивыми требованиями американских регуляторов — следствие политического противостояния между Пекином и Вашингтоном.

Это заставило ряд китайских компаний покинуть американский рынок капитала, через процедуру «Going Private» или второй листинг на китайских биржах. За прошлый год было объявлено 16 делистингов суммарной стоимостью $ 19 млрд, по сравнению с только пятью такими соглашениями, стоимостью в $ 8 млрд, за 2019 год.

Жесткая конкуренция

Weibo был запущен в 2009 году и быстро стал серьезным игроком на китайском рынке, где Twitter запрещен государством. Более полумиллиарда китайских пользователей выражают через Weibo свое мнение о самым разным темах — от корейских мыльных опер в китайских политических интриг.

Alibaba приобрел 18% пакет акций в 2013 за $ 586 млн. Это был первый шаг интернет-магазина к продаже рекламы в китайских соцсетях. С тех пор Alibaba увеличил свою долю.

Weibo, вышедший на NASDAQ в 2014, получает большую часть дохода от рекламы. Это беспокоит инвесторов, ведь рост китайского рекламного рынка замедляется, а Weibo теряет свои позиции в борьбе с другими китайскими интернет гигантами, как ByteDance и Tencent. Доходы компании упали на 3% до $ 1.5 млрд за прошлый год, а акции поднялись на 33% после падения в 12% 2020.