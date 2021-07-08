В Беларуси закрыли сайт оппозиционной газеты "Наша Нива"
Редакция не может связаться с некоторыми работниками, в том числе с главредом.
Министерство информации Беларуси закрыло сайт газеты "Наша Нива" на основании уведомления Генеральной прокуратуры. Издание обвинили в распространении "информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".
Об этом сообщается на сайте министерства.
"На основании сообщения Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by", - сообщило белорусское ведомство.
В телеграмм-канале издание сказано, что пропала связь с некоторыми работниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартыновичем. Редакция предполагает, что его могли задержать.
К другому редактору издания Андрею Скурко пришли домой с обыском.
Напомним, что в мае в Беларуси заблокировали сайт крупнейшего независимого медиа - интернет-портала TUT.by.