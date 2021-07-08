Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и Google

Три иска поданы в федеральный суд Флориды, отмечает канал. В них технологических гигантов обвиняют в нарушении первой поправки Конституции США , гарантирующей свободу слова.

Речь идет о коллективных исках, позволяющих Трампу судиться с компаниями от имени группы людей, которые, как он утверждает, подверглись цензуре, пишет Axios.