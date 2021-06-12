Google гарантировала британскому регулятору, что не монополизирует рекламу в Chrome после отказа от Cookie

Британский регулятор заявил, что Google предоставила ему обязательства касательно намерений удалить сторонние файлы Cookie из фирменного браузера Chrome. Отмечается, что эти обязательства стали результатом действий, предпринятых регулятором в отношении американской компании в январе из-за опасений, что её инициатива может ограничить конкуренцию в сфере цифровой рекламы и привести к монополизации рекламы в Chrome.

Google гарантировала британскому регулятору, что не монополизирует рекламу в Chrome после отказа от Cookie

thehindu.com

Файлы Cookie используются рекламодателями для персонализации и таргетинга рекламы. Google заявляет, что её новая технология, называемая «Песочница конфиденциальности», позволит пользователям получать релевантную рекламу без отслеживания их поведения в Сети на индивидуальном уровне. Для этого новый механизм Google будет изучать привычки пользователей и распределять их по группам. И уже данные о группах будут передаваться рекламодателям.

Google гарантировала британскому регулятору, что не монополизирует рекламу в Chrome после отказа от Cookie

thehindu.com

Поисковый гигант отметил, что рад возможности поработать с регулирующим органом с целью согласования вопросов конфиденциальности и конкуренции.Google сообщила, что данные ею обязательства стали результатом многих часов совместной работы с британским ведомством. Компания пообещала, что не будет предоставлять преимущества собственным рекламным продуктам и продвигать собственные сайты, пользуясь доминирующим положением.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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