Google гарантировала британскому регулятору, что не монополизирует рекламу в Chrome после отказа от Cookie

Британский регулятор заявил, что Google предоставила ему обязательства касательно намерений удалить сторонние файлы Cookie из фирменного браузера Chrome . Отмечается, что эти обязательства стали результатом действий, предпринятых регулятором в отношении американской компании в январе из-за опасений, что её инициатива может ограничить конкуренцию в сфере цифровой рекламы и привести к монополизации рекламы в Chrome .

thehindu.com

Файлы Cookie используются рекламодателями для персонализации и таргетинга рекламы. Google заявляет, что её новая технология, называемая «Песочница конфиденциальности», позволит пользователям получать релевантную рекламу без отслеживания их поведения в Сети на индивидуальном уровне. Для этого новый механизм Google будет изучать привычки пользователей и распределять их по группам. И уже данные о группах будут передаваться рекламодателям.

thehindu.com

Поисковый гигант отметил, что рад возможности поработать с регулирующим органом с целью согласования вопросов конфиденциальности и конкуренции. Google сообщила, что данные ею обязательства стали результатом многих часов совместной работы с британским ведомством. Компания пообещала, что не будет предоставлять преимущества собственным рекламным продуктам и продвигать собственные сайты, пользуясь доминирующим положением.



