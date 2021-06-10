Почти все сотрудники Facebook смогут работать удалённо

По словам генерального диркетора Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) опыт прошлого года показал, что работу можно хорошо выполнять в любой локации. В связи с этим глава компании анонсировал скорый переход сотрудников на «гибридную» занятость по собственному выбору.

cnbc.com

Таким образом, компания изменила первоначальные планы. Ещё 20 мая Цукерберг заявлял, что постоянная удалённая работа будет доступна только некоторым сотрудникам, включая опытных профессионалов и лиц старшего возраста. Теперь подать заявку на работу из дома смогут любые работники, если их задачи могут быть выполнены без присутствия в офисе.

«За прошлый год мы выяснили, что работа может хорошо выполняться где угодно, и я даже более оптимистичен, считая, что возможна масштабная удалённая работа, особенно по мере дальнейшего совершенствования удалённой видеосвязи и систем виртуальной реальности», — заявил глава Facebook.

К числу работ, которые не могут выполняться дистанционно, отнесли обслуживание всевозможных аппаратных комплексов компании и, например, настройку дата-центров.

Известно, что Facebook будет допускать и «трансграничную» работу, позволяющую сотрудникам из США запрашивать разрешение на удалённую работу в Канаде и жителям Европы — в Великобритании. В январе 2022 года компания намерена позволить европейским сотрудникам произвольно перемещаться по семи странам.

К началу сентября Facebook, насчитывающая около 60 000 сотрудников, намерена открыть большинство офисов в США с расчётом 50 % загрузки, а в октябре они должны открыться полностью. По словам Цукерберга, желающие работать в офисе должны будут проводить на «официальном» рабочем месте как минимум половину рабочего времени. Дополнительно Facebook планирует организовать регулярные личные встречи для офисных и удалённых работников «для налаживания контактов».



