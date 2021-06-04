Twitter запустил платную подписку

Новую функцию испытывают на пользователях в Канаде и Австралии.

Социальная сеть Twitter запустила подписной сервис Blue для пользователей iOS в Канаде и Австралии.

Об этом пишет CNBC.

За свои деньги - $3,49 в месяц в Канаде и $4,49 в Австралии - пользователи соцсети получат такие функции, как отмена публикации твита в течение 30 секунд после отправки, папку с закладками для сохранившихся твитов, изменение цветовой схемы для приложения Twitter на смартфоне, улучшенный режим чтения для длинных тредов, улучшенную клиентскую поддержку.

В официальном блоге Twitter подчеркивается, что бесплатный доступ никуда не денется и никогда не исчезнет.

"Подписка, которую мы предлагаем, просто предназначена для того, чтобы добавить расширенные и дополнительные функции к уже существующему опыту Twitter для тех, кто этого хочет", - говорится в сообщении компании.

Twitter в основном зарабатывает на рекламе. В отчете за первый квартал 2021 года сообщалось, что она приносит соцсети около 86% выручки.