Биткоин подорожал после встречи Илона Маска с майнерами

Знаменитый миллиардер Илон Маск спровоцировал рост стоимости биткоина на мировом рынке криптовалют. Глава Tesla Motors встретился с майнерами.

Решения, высказывания и действия Илона Маска оказывают огромное влияние на курс самой известной в мире криптовалюты. Ранее биктоин стремительно подешевел после заявления миллиардера, что майнинг криптовалют наносит значительный вред экологии. Что же теперь заставило курс биткоина расти?

Илон Маск встретился с североамериканскими майнерами биткоина, стороны обсудили животрепещущую тему использования возобновляемых источников энергии в ходе добычи криптовалют. После завершения данной встречи, стоимость одного биткоина выросла с 37 тысяч до почти 40 тысяч долларов США .

Сообщается, что встреча Илона Маска с майнерами криптовалют прошла в закрытом формате. В ходе мероприятия перед присутствующими представителями компаний BLOCKCAP, Hut 8, Galaxy Digital, Agro, Core Scientific, HIVE, Marathon и Riot выступил CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор.