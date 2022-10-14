CNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink в Україні, тим більше що ціна завищена

З моменту їх прибуття в Україну минулої весни термінали супутникового інтернету Starlink, які випускає компанія SpaceX Ілона Маска, стали важливим ресурсом для української армії, який допоміг вести бій і підтримувати зв’язок навіть в умовах, коли війна з Росією знищила звичайні інтернет-мережі і інфраструктуру мобільного покриття.

До цього часу Україна отримала приблизно 20 тисяч терміналів Starkink. Маск написав у Twitter , що їхня робота коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів, але до кінця року ця сума перевалить за 100 мільйонів. Але цій щедрості скоро може настати кінець. Компанія SpaceX попередила Пентагон, що вона може припинити фінансування послуг в Україні, якщо американська армія не погодиться витрачати на це свої десятки мільйонів доларів на місяць.

Документи, які опинилися в розпорядженні CNN , свідчать, що минулого місяця SpaceX відправив листа в Пентагон, в якому йдеться, що компанія більше не може продовжувати фінансувати послуги, як раніше. Компанія також попросила Міноборони США взяти на себе витрати українського уряду і армії, пов’язані зі зв’язком Starlink. В SpaceX стверджують, що це буде коштувати більше 120 мільйонів доларів до кінця року, а в наступні 12 місяців за супутниковий інтернет доведеться заплатити 400 мільйонів.

«Ми не в стані й надалі жертвувати термінали Україні або фінансувати роботу тих терміналів, які вже є, впродовж невизначеного періоду», - написав директор SpaceX з державних продажів у листі до Пентагону, який був надісланий у вересні.

Серед документів, які SpaceX відправив американському Міноборони і які опинилися в розпорядженні CNN, є раніше невідомий запит до Маска від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з проханням надати майже 8 тисяч терміналів Starlink. В окремому супровідному листі до Пентагону зовнішній консультант, який працює на SpaceX, написав: «SpaceX постав перед надзвичайно складним питанням. Я не думаю, що у компанії є фінансова можливість надати додаткові термінали чи послуги, як просив генерал Залужний».

Повідомлення про перебої в роботі

Листи з’явилися на тлі останніх повідомлень про перебої в роботі Starlink якраз в той час, коли армія України намагається визволити окуповані Росією регіони на сході і півдні країни. Джерела повідомили, що несподівано 30 вересня термінали на всьому фронті перестали працювати.

«Це вплинуло на всі зусилля українців просунутися далі за тодішню лінію фронту. Starlink - це головний спосіб комунікації для підрозділів на полі бою», - сказав CNN неназваний співрозмовник, проінформований про деталі ситуації.