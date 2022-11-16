Twitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона Маска

Щонайменше трьох працівників Twitter, яких до цього не скоротили, звільнили після критики Ілона Маска, нового власника компанії. Про це пише Ліга з посиланням на Engadget.

Twitter звільнив працівників, які публічно критикували Ілона Маска

Що відомо

Один зі звільнених працівників — Ерік Фронхефер. Він відповів на твіт Маска про повільну роботу Twitter у багатьох країнах, в якому той пояснював причину. Фронхефер назвав заяву Маска невірною, посилаючись на свій досвід шести років роботи над Twitter для Android.

Після листування у кількох гілках про функції Twitter та сповільнення роботи застосунку Фронхефер написав, що Маску варто було спілкуватися з ним приватно. Після цього Маск повідомив у Twitter, що Фронхефера звільнили.

Колишній інженер застосунків Twitter сказав Forbes, що він не отримував жодного повідомлення від Twitter про своє звільнення і що його ноутбук «просто вимкнувся».

Він додав, що «більше ніхто нікому не довіряє в компанії», тому працювати було важко.

Інший інженер на ім'я Бен Лейб був звільнений через листування у тому самому твіті Маска. Обговорення також коштувало роботи інженерці Саші Соломон.





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