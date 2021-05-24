Сооснователь Ethereum раскритиковал Илона Маска за масштабирование Dogecoin

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин раскритиковал идею генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска о масштабировании Dogecoin. Об этом пишет РБК.

Фото: bitok.blog

Что говорит Бутерин

По мнению создателя крупнейшего по капитализации альткоина, резкое увеличение пропускной способности блокчейна лишит его децентрализации и других отличительных технологических свойств.

Многие пользователи Twitter раскритиковали бизнесмена. CEO блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк выразил мнение, что Маск не понимает как работает блокчейн.

«Это похоже на то, что кто-то пришел бы в SpaceX с идеями кубовидной ракеты с водой в виде топлива», — пояснил Бэк.

Что происходило с курсом Dogecoin

В начале мая Dogecoin достигал исторического максимума на отметке $0,73. Альткоин рос на фоне ожиданий выступления Илона Маска в юмористическом шоу Saturday Night Live.

Гендиректор Tesla анонсировал свое появление на шоу еще 28 апреля. Тогда он опубликовал пост в Twitter , в котором назвал себя Dogefather.

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем твиттер картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.