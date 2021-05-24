Сооснователь Ethereum раскритиковал Илона Маска за масштабирование Dogecoin

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин раскритиковал идею генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска о масштабировании Dogecoin. Об этом пишет РБК.

Сооснователь Ethereum раскритиковал Илона Маска за масштабирование Dogecoin
Фото: bitok.blog

Что говорит Бутерин

По мнению создателя крупнейшего по капитализации альткоина, резкое увеличение пропускной способности блокчейна лишит его децентрализации и других отличительных технологических свойств.

Многие пользователи Twitter раскритиковали бизнесмена. CEO блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк выразил мнение, что Маск не понимает как работает блокчейн.

«Это похоже на то, что кто-то пришел бы в SpaceX с идеями кубовидной ракеты с водой в виде топлива», — пояснил Бэк.

Что происходило с курсом Dogecoin

В начале мая Dogecoin достигал исторического максимума на отметке $0,73. Альткоин рос на фоне ожиданий выступления Илона Маска в юмористическом шоу Saturday Night Live.

Гендиректор Tesla анонсировал свое появление на шоу еще 28 апреля. Тогда он опубликовал пост в Twitter, в котором назвал себя Dogefather.

В апреле цена альткоина активно поднималась на фоне поддержки Маска. Перед тем, как монета обновила ценовой максимум, 16 апреля он опубликовал в своем твиттер картину Жоана Миро «Лай собаки на Луну» и написал в посте, что это «Doge (биржевой тикер криптовалюты) лает на Луну».

Также 1 апреля Маск написал, что SpaceX планирует буквально доставить Dogecoin на Луну. Всего за полчаса после этой публикации котировки монеты поднялись на 20%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Apple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключениеApple борется за защиту персональных данных, но для Китая сделала исключение
Зеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети MultiplexЗеленский ввел в действие решение СНБО об общенациональной цифровой телесети Multiplex
YouTube вводит новые правила с 1 июняYouTube вводит новые правила с 1 июня
Dogecoin вырос за 15 минут на 16%. Причина — твит МаскаDogecoin вырос за 15 минут на 16%. Причина — твит Маска
Сооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на $6,5 миллиардаСооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на $6,5 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Dogecoin вырос за 15 минут на 16%. Причина — твит МаскаDogecoin вырос за 15 минут на 16%. Причина — твит Маска
Мошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютахМошенники под именем Илона Маска украли больше $2 миллионов в криптовалютах
Сооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на $6,5 миллиардаСооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на $6,5 миллиарда
Ethereum установил новый рекорд — его цена достигла $3,67 тысячEthereum установил новый рекорд — его цена достигла $3,67 тысяч
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон МаскКриптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск
В Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбойВ Ethereum состоялся хардфорк. В сети зафиксировали сбой
Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%
B блoкчeйнe Ethereum пpoизoшел нeoжидaнный xapдфopкB блoкчeйнe Ethereum пpoизoшел нeoжидaнный xapдфopк
Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютойEthereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоиныХакеры взломали Twitter-аккаунты Маска Обамы и Гейтса. Просили биткоины
Последние новости
Подгружаем последние новости