Facebook создаст Instagram для детей

Компания Facebook разрабатывает специальную версию социальной сети Instagram, которая будет предназначена для детей до 13 лет.

Об этом сообщило издание BuzzFeed.

Instagram опубликовал официальный релиз, в котором сообщил о введении новых ограничений для защиты подростков от нежелательных контактов с стороны взрослых. В частности, Instagram планирует запретить взрослым пользователям отправлять личные сообщения подросткам, которые не "фолловят" их.

Но по данным BuzzFeed, компания планирует еще кое-что. Она также сконцентрируется над созданием отдельной версии, которая позволит безопасное использование Instagram детьми.

Возглавит новое направление Павни Диванджи, ранее курировавшая "детские" продукты Google , такие как YouTube Kids. Курировать работу будет лично руководитель Instagram Адам Моссери.

Нынешние правила Instagram запрещают пользоваться им детям до 13 лет, но в сети все равно есть огромное количество детских аккаунтов.

По словам Моссери, компания осознает, что "все больше и больше детей" хотят использовать программы вроде Instagram, и запретить им это делать непросто. "Возможно решением может стать создание версии Instagram для молодых людей или детей, в которой родители будут иметь доступ или контроль. Это одно из направлений, которое мы изучаем", - сказал Моссери.

По его словам, разработка пока находится на ранней стадии, и у компании пока нет детального плана по ее внедрению.