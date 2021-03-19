Facebook создаст Instagram для детей
К работе пригласили бывшего куратора YouTube Kids.
Компания Facebook разрабатывает специальную версию социальной сети Instagram, которая будет предназначена для детей до 13 лет.
Об этом сообщило издание BuzzFeed.
Instagram опубликовал официальный релиз, в котором сообщил о введении новых ограничений для защиты подростков от нежелательных контактов с стороны взрослых. В частности, Instagram планирует запретить взрослым пользователям отправлять личные сообщения подросткам, которые не "фолловят" их.
Но по данным BuzzFeed, компания планирует еще кое-что. Она также сконцентрируется над созданием отдельной версии, которая позволит безопасное использование Instagram детьми.
Возглавит новое направление Павни Диванджи, ранее курировавшая "детские" продукты Google, такие как YouTube Kids. Курировать работу будет лично руководитель Instagram Адам Моссери.
Нынешние правила Instagram запрещают пользоваться им детям до 13 лет, но в сети все равно есть огромное количество детских аккаунтов.
По словам Моссери, компания осознает, что "все больше и больше детей" хотят использовать программы вроде Instagram, и запретить им это делать непросто. "Возможно решением может стать создание версии Instagram для молодых людей или детей, в которой родители будут иметь доступ или контроль. Это одно из направлений, которое мы изучаем", - сказал Моссери.
По его словам, разработка пока находится на ранней стадии, и у компании пока нет детального плана по ее внедрению.