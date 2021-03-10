РоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсеть

В РоSSии с 10 марта начали замедлять скорость работы Twitter , а Роскомнадзор требует от соцсети "соблюдать нормы роSSийского законодательства и защитить россиян от влияния противоправного контента".

Роскомнадзор заявил, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, содержащий детскую порнографию и информацию об употреблении наркотических веществ". Как пишет РБК, роSSийский регулятор сообщил о 3000 неудаленных сообщений, которые не соответствуют требованиям.

На первом этапе "санкций" против Twitter доступ к соцсети замедлят для половины пользователей с компьютеров и на всех мобильных. Роскомнадзор также пообещал заблокировать доступ к сервису, если контент не будет удален.

Технически замедление работы можно выполнить благодаря оборудованию, установленному в сетях операторов в рамках так называемого закона о суверенном Рунете.

Reuters подчеркивает, что Twitter , как и другие американские соцсети, широко используется союзниками оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что в марте социальная сеть Facebook заблокировала сообщения роSSийских СМИ о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы". Как источник журналисты использовали пресс-релиз Следственного комитета.

В РоSSии в ответ на блокирование также пригрозили "санкциями".