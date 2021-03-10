РоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсеть

Роскомнадзор требует от соцсети удаления 3000 сообщений, нарушающих роSSийское законодательство.

РоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсеть

В РоSSии с 10 марта начали замедлять скорость работы Twitter, а Роскомнадзор требует от соцсети "соблюдать нормы роSSийского законодательства и защитить россиян от влияния противоправного контента".

Роскомнадзор заявил, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к самоубийствам, содержащий детскую порнографию и информацию об употреблении наркотических веществ". Как пишет РБК, роSSийский регулятор сообщил о 3000 неудаленных сообщений, которые не соответствуют требованиям.

На первом этапе "санкций" против Twitter доступ к соцсети замедлят для половины пользователей с компьютеров и на всех мобильных. Роскомнадзор также пообещал заблокировать доступ к сервису, если контент не будет удален.

Технически замедление работы можно выполнить благодаря оборудованию, установленному в сетях операторов в рамках так называемого закона о суверенном Рунете.

Reuters подчеркивает, что Twitter, как и другие американские соцсети, широко используется союзниками оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что в марте социальная сеть Facebook заблокировала сообщения роSSийских СМИ о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы". Как источник журналисты использовали пресс-релиз Следственного комитета.

В РоSSии в ответ на блокирование также пригрозили "санкциями".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератакВ Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератак
Европейская служба банковского надзора публично признала факт кибератакиЕвропейская служба банковского надзора публично признала факт кибератаки
В США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакамВ США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакам
Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"
Прокуратура Киева предупредила о рассылке зараженных вирусом писемПрокуратура Киева предупредила о рассылке зараженных вирусом писем
Блок рекламы


Похожие новости
Цукерберг считает, что к 2030 году люди с помощью смарт-очков смогут "телепортироваться" друг к другу и на работуЦукерберг считает, что к 2030 году люди с помощью смарт-очков смогут "телепортироваться" друг к другу и на работу
"Киевстар" и "Укртелеком" сделали заявления по поводу требования СБУ заблокировать Telegram-каналов"Киевстар" и "Укртелеком" сделали заявления по поводу требования СБУ заблокировать Telegram-каналов
Киевский суд приказал заблокировать РБК, LiveJournal и еще 424 сайтаКиевский суд приказал заблокировать РБК, LiveJournal и еще 424 сайта
Соцсеть Reddit оценили в $ 6 млрдСоцсеть Reddit оценили в $ 6 млрд
Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциямиTwitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями
МИД Украины требует от Twitter удалить страницу роSSийского МИД в оккупированном КрымуМИД Украины требует от Twitter удалить страницу роSSийского МИД в оккупированном Крыму
Глава Twitter запустил собственный биткоин-узелГлава Twitter запустил собственный биткоин-узел
МИД работает над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в оккупированном КрымуМИД работает над привлечением "Яндекса" к ответственности за работу в оккупированном Крыму
Стоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки ТрампаСтоимость Facebook и Twitter упала на $44 миллиарда из-за блокировки Трампа
Twitter анонсировал бета-тестирование голосовых чатов SpacesTwitter анонсировал бета-тестирование голосовых чатов Spaces
Последние новости
Подгружаем последние новости