Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"

Медиа написали о задержании связанных с Украиной экстремистов, при этом в релизе, который они использовали как источник, об этом не было речи.

Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"
Фото: StopFake

Социальная сеть Facebook заблокировала сообщения роSSийских СМИ о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы". Как источник журналисты использовали пресс-релиз Следственного комитета.

Информацию об этом распространили, в частности, ТАСС, "РИА Новости", РБК и "Коммерсант". О блокировании ложной информации сообщили сами медиа. РБК указало, что "социальная сеть Facebook заблокировала статью РБК о задержании в Воронеже вероятных сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, оценив эту информацию как ложную". При этом СМИ настаивает на том, что информация якобы была изложена корректно.

СМИ ссылались на сообщения и видео роSSийских силовиков, и в оригинале релиза не шла речь о связи задержанных с Украиной. Эксперты портала StopFake указали на то, что СМИ самовольно "приписали" украинский национализм подозреваемым в экстремизме.

Фото: StopFake

"Медиа утверждали, что в группу входили трое местных жителей. Источником информации СМИ указывали сообщения и видео Следственного комитета РоSSии. В то же время в самом пресс-релизе СКР не вспоминалось о каких-либо украинских связях задержанных", - указано на сайте StopFake.

В организации также заявили, что роSSийская националистическая организация "Русский корпус" подтвердила, что трое задержанных были ее членами, а никакой связи с украинскими организациями не имели.

Напомним, в январе соцсеть Facebook на сутки запретил руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину публиковать новые сообщения. Это произошло из-за его комментариев постов экс-посла США в РФ Майкла Макфола, который поддержал протесты в защиту оппозиционера Алексея Навального.

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