Украинский сайт Tribuna.com отделился от роSSийского Sports.ru

Редакция заверила, что для читателей "не изменится ровным счетом ничего".

Популярный украинский спортивный сайт Tribuna.com отделился от роSSийского Sports.ru.

Об этом сообщается на сайте Tribuna.com.

Это стало следствием продажи роSSийской части бизнеса Sports.ru инвестиционному фонду бизнесмена Алексея Нечаева.

Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев приобрел основной бизнес Sports.ru, сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Международные проекты холдинга - Tribuna.com и Betting Insider - в соглашение не входят и продолжат работать автономно от Sports.ru.

Сайт Ua.Tribuna.com (ООО "Спорт Сегодня") тоже не вошел в соглашение.

"Синергия со Sports.ru серьезно помогла на начальном этапе запуска проекта в Украине, однако сейчас пришло время делать новый шаг, и мы к нему готовы. В ближайшее время будет проведена техническая ревизия и предложены варианты решения. Наша главная задача - сохранить уровень сервиса для наших пользователей, к которому они привыкли, а также продолжить развивать те фишки, которые отличают нас от конкурентов: блоги, комментарии, комьюнити. Что касается редакции, то не изменится ровным счетом ничего", - сказал директор Tribuna.com в Украине Максим Березинский, который также возглавляет белорусскую Tribunа.

Сайт Tribuna.com в Украине был основан в 2013 году. Он объединяет также несколько YouTube-проектов, в том числе "Трындец" Дмитрия Поворознюка. Сайт оценивает свою аудиторию в 6 млн пользователей.