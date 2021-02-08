Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями

Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями

Согласно данным издания Bloomberg, социальная сеть Twitter рассматривает возможность внедрения в свой сервис платных подписок, позволяющих пользователям за определённую плату получать доступ к эксклюзивному контенту от авторов, на которые они подписаны. Такой шаг позволит Twitter снизить свою зависимость от доходов, получаемых от целевой рекламы.

Стоит отметить, что доходы от рекламного бизнеса у Twitter довольно ограничены и сильно уступают показателям Facebook и Snapchat. Доля компании на рынке интернет-рекламы составляет всего 0,8 процента. Предполагается, что внедрение сервиса платных подписок поможет социальной сети заметно увеличить свою прибыль. В данный момент Twitter исследует возможные варианты реализации сервисов, предоставляемых по подписке. Одна из рассматриваемых идей связана с возможность внедрения оплаты создателям контента за эксклюзивные материалы. Кроме того, среди рассматриваемых вариантов присутствует плата за использование таких услуг как Tweetdeck или расширенную функциональность соцсети, такую как отмена отправки сообщений или расширенные настройки профиля.

Стоит отметить, что внедрение платной подписки позволит социальной сети выйти на качественно новый уровень, уменьшив сбор пользовательских данных и количество рекламы. Финансовый директор Twitter Нед Сигал (Ned Segal) в прошлом году заявил, что внедрение какого-либо варианта подписки повысит стабильность доходов социальной сети, по сравнению с продажей рекламы. Кроме того, он сообщил, что компания рассматривает вариант внедрения платной подписки уже довольно давно. Тем не менее, глава отдела продаж Twitter заявил, что хоть повышение устойчивости доходов и является главной целью компании, социальная сеть не ожидает каких либо значительных поступлений от сервиса подписок в 2021 году.

Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями

Аналитики предполагают, что для того, чтобы сервис платных подписок начал приносить стабильную прибыль, Twitter должна вложиться в создание премиального контента, который привлечёт потенциальных подписчиков. По словам аналитика Pivotal Research Group Майкла Левина (Michael Levine), даже если Twitter, которая в третьем квартале 2020 года насчитывала 187 миллионов активных пользователей в день, привлечёт 10 миллионов подписчиков, этого будет недостаточно, а создание продукта, интересного ограниченной группе пользователей является пустой тратой времени.

Среди рассматриваемых Twitter вариантов услуг, предоставляемых платно, присутствуют возможность получения расширенной аналитики, расширенные возможности управления профилем, верификация учётных записей, повышенное качество видео, плата за Tweetdeck или за эксклюзивный контент. Компания заявляет, что, какой бы вариант в конечном счёте не был выбран, платная услуга будет предоставляться на наивысшем уровне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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