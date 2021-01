Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»

В пятницу пользователи приложения Facebook для iOS сообщили о проблемах с повторным входом в систему при использовании двухступенчатой идентификации. Facebook сообщила, что некоторых пользователей неожиданно «выбросило» из их учётных записей в пятницу из-за «изменения конфигурации» — проблема была устранена в субботу.

Illustration by Alex Castro / The Verge

«22 января в результате изменения конфигурации некоторых людей выбросило из их учётных записей Facebook. Мы изучили проблему и устранили её для всех пользователей сегодня утром. Приносим извинения за неудобства», — сказал представитель компании Facebook в электронном письме журналистам The Verge.

Если говорить точнее, то проблемы начались вечером в пятницу по североамериканскому восточному времени, когда пользователи на форумах Reddit в ветке r/Facebook сообщали, что они начали получать от своих приложений Facebook запросы на повторный вход, хотя не выходили из системы.

So Facebook, heard it was a "configuration change".

??? to the engineers who fixed the issue and patiently tried to explain the cause to us to no avail. https://t.co/AUARhCZ7W2

— Facebook App (@facebookapp) January 23, 2021