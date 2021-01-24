Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»

В пятницу пользователи приложения Facebook для iOS сообщили о проблемах с повторным входом в систему при использовании двухступенчатой идентификации. Facebook сообщила, что некоторых пользователей неожиданно «выбросило» из их учётных записей в пятницу из-за «изменения конфигурации» — проблема была устранена в субботу.

Illustration by Alex Castro / The Verge

«22 января в результате изменения конфигурации некоторых людей выбросило из их учётных записей Facebook. Мы изучили проблему и устранили её для всех пользователей сегодня утром. Приносим извинения за неудобства», — сказал представитель компании Facebook в электронном письме журналистам The Verge.

Если говорить точнее, то проблемы начались вечером в пятницу по североамериканскому восточному времени, когда пользователи на форумах Reddit в ветке r/Facebook сообщали, что они начали получать от своих приложений Facebook запросы на повторный вход, хотя не выходили из системы.

So Facebook, heard it was a "configuration change".

??? to the engineers who fixed the issue and patiently tried to explain the cause to us to no avail. https://t.co/AUARhCZ7W2 — Facebook App (@facebookapp) January 23, 2021

Ресурс Engadget обнаружил, что владельцы iPhone, по всей видимости, больше всего пострадали от этого сбоя, отметив, что в особенности трудности испытывали пользователи приложения Facebook для iOS при повторном входе в свои учётные записи, защищённые двухфакторной аутентификацией. Большинству из них удалось снова войти в систему, но необходимые коды идентификации долго не поступали на смартфоны.



